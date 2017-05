JUDICIALITZAR L'ENSENYAMENT

El Tempir rebutja la judicialització educativa per la suspensió del Decret de plurilingüisme

El Tempir rebutja el procés de judicialització educativa que suposa la suspensió del Decret de plurilingüisme arran del recurs presentant pel PP de la Diputació d'Alacant. Per a El Tempir el recurs del PP va encaminat a entorpir qualsevol avanç en la senda de la cohesió social al País Valencià sense importar com de perjudicats es puguen veure milers d'escolars valencians tant en el seu procés de matriculació per al curs que ve, que ara és obert, així com les dificultats en què es veuran immersos centenars d'escoles que han de planificar el pròxim curs.

L'aposta política per conflictivitzar judicialment l'aplicació del Decret de plurilingüisme és una altra pas per a evitar que l'educació en una llengua minoritzada permeta que noves generacions siguen educades en l'estima cap a altres llengües, en l'obertura i el respecte cap a la diversitat lingüística i cultural (també per extensió cap a altres tipus de diversitat) i en el combat dels prejudicis lingüístics que transmet el model educatiu pel qual aposta el PP, que nega el caràcter plurilingüe de l'Estat i promou el caràcter exclusiu del castellà.

També amb aquest recurs el PP vol perpetuar un tipus d'ensenyament que no persegueix igualar a tothom en la competència de les dues llengües cooficials sinó que busca uniformitzar l'alumnat en el desconeixement competencial actiu del valencià sense preocupar-se a formar futurs ciutadans en igualtat de drets i a eixamplar la base potencial de l'ús social del valencià.

Per a El Tempir el PP vol guanyar per la via judicial el que no ha pogut aconseguir per la via política: tombar un decret que emana d'una majoria política democràticament triada en les urnes. De fet, la Junta Directiva d'El Tempir no entén que el TSJ suspenga aquest decret sense que aquest organisme judicial haja dit quins elements i quines circumstàncies especials concorren en el decret a fi i efecte de suspendre'l, és a dir, quins perjudicis de dany impossible de reparar poden produir-se fins que es dicte sentència.

Finalment, El Tempir considera que el PP aposta amb aquest recurs per una concepció del valencià com a llengua de conflicte i de batalla, una vegada més, i no d'entesa i de cohesió social. Per tant, ens trobem en una situació d'anormalitat democràtica quan la Diputació d'Alacant juga a fer de contrapoder de la Generalitat Valenciana i a pretendre aparéixer com a valedor d'uns valors, els de la llibertat i la igualtat, que en absolut defensa, i que utilitza en el seu profit polític per crear un conflicte on no n'hi ha.