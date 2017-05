Salut pública

El servei d'urgències del Parc Taulí segueix colapsat, tot i la la destitució de la directora

Ha quedat demostrat que el problema no és de direcció sinó d'infraestructura, afirma la Plataforma Assemblearia de Treballadors i Treballadores de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell.

La Plataforma Assemblearia de Treballadors i Treballadores de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell (PATT) ha fet un crit d'alerta des que al gener les i els professionals d'urgències van dir prou, ja que des de la direcció s'han introduït petits canvis per calmar els ànims. Han generat grups de treball interdisciplinars on s'estudien i proposen millores de les quals algunes ja s'han posat en marxa. Aquesta implementació de mesures ha suposat, segons la Plataforma "el fracàs de gestió del servei d'urgències ja que el que fan és posar pedaços a una situació de col·lapse, per exemple, posar mesures per millorar l'atenció i la seguretat de les i els usuaris d'urgències quan un box es dobla. Òbviament, és una cosa que està bé, però això no és una solució, és un pegat, la solució és no doblar el box".

La destitució de la directora del servei d'urgències

Assegura la plataforma que "de canvis estructurals per pal·liar la situació mentre que arriben les esperades obres que donaran al Taulí entre 80-90 llits, només s'han proposat dos. Un d'ells s'ha dut a terme i és la destitució de la directora del servei d'urgències per diferències de criteri amb la direcció executiva del Taulí. Doncs bé aquesta mesura que es va prendre fa ja gairebé 2 mesos podem valorar-la i és que realment no ha servit per a res, ja que el servei d'urgències segueix saturat, col·lapsat i excepcionalment adequat per a la demanda que rep. Sens dubte és més que obvi que el problema no és de direcció sinó d'infraestructura, però tot i així, la direcció executiva ha decidit exercir el seu poder en una estructura de direcció piramidal quedant com a única responsable de la gestió del servei d'urgències".

Tornarà la revolta

L'altre canvi estructural dit a la representació social és un augment de dotació de llits del nivell 2 d'aproximadament 10 per a l'estiu. "Davant d'aquest canvi que sí que podria pal·liar parcialment la situació de col·lapse, resulta que la direcció va marejant la perdiu i a hores d'ara no sabem si s'augmentarà la dotació de llits, on es farà i per quan estarà. És cert que amb els pegats s'ha aconseguit calmar el neguit de les i els companys d'urgències, però si tot es queda en pegats, és molt probable que la indignació es torni a apoderar d'elles i ells i tornem a tenir un altre conat de rebel·lió", apunta la Plataforma