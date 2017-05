Repressió

El Portaveu de les JERPV ha estat denunciat per la policia espanyola per exhibir una estelada durant el partit Llevant-Girona

La secció d'ERPV i les JERPV han denunciat que aquest dissabte al vespre Lluís Hernández Manero, Portaveu de les JERPV i membre de l’executiva del partit al País Valencià, ha estat denunciat “per incitació a l’odi i la violència” per part de la Policia espanyola.

El motiu per denunciar aquest seguidor del partit del fubtol ha estat el fet d'exhibir una estelada durant el partit que han jugat el Llevant UE i el Girona FC. A més ha estat expulsat de l'Estadi Ciutat de València.

A més de l’alçament de l’acta per part de la policia, també s’han requisat altres estelades a seguidors del Girona FC, un fet que ja s’havia produït en d’altres camps de futbol.



En aquest sentit ERPV i les JERPV han expressat que “ens trobem davant un nou atac a la llibertat d’expressió i un acte repressiu contra les persones que lliurement expressen les seues opinions". El President d’Esquerra Republicana, Josep Barberà ha explicat que “es presentarà una pregunta parlamentària al Congrés per tal d’esclarir els fets, a més de saber quins recursos públics utilitza l’Estat Espanyol per a la persecució d’independentistes valencians".