Música

El Grup Enderrock presenta la nova revista multimèdia EDR BALEARS sobre l’actualitat musical illenca

Auesta setmana s'ha presentat, a l’espai cultural Rata Corner de Palma, en roda de premsa, la revista multimèdia quinzenal EDR BALEARS, dedicada a l’actualitat musical illenca. En l’acte s'ha llançat del primer número de la nova capçalera digital del Grup Enderrock, que coordinarà el músic i gestor cultural mallorquí Pere Bestard. Seguint les passes del setmanari musical EDR (http://www.edr.cat), creat el desembre del 2013 i amb 174 números editats, el grup editorial de referència de la música catalana impulsa ara una versió quinzenal especialitzada en l’escena de les Illes Balears.

EDR BALEARS neix amb la complicitat dels principals segells i músics balears, a més del suport de les institucions culturals de les Illes Balears. La voluntat editorial és reforçar l’oferta informativa de l’escena musical illenca amb continguts interactius i multimèdia sobre l’actualitat musical de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. La revista inclou estrenes exclusives, entrevistes, videoclips, novetats discogràfiques i agenda, a més d’edicions monogràfiques.



El llançament de l’EDR BALEARS es complementa amb l’edició illenca del Sona9, el concurs de grups emergents en català, i la revista mensual ENDERROCK, que al juliol dedicarà un número especial + CD a l’escena musical de les Illes Balears, a més del diari digital enderrock.cat i el setmanari EDR. La nova capçalera es tramet gratuïtament i de manera inicial a 75.000 adreces seleccionades de màiling (10.000 a les Illes Balears) i s’hi podran subscriure tots aquells que ho sol·licitin.



El Grup Enderrock vol continuar així sent líder del mercat i aposta per EDR BALEARS com a plataforma indispensable per a la promoció i reflexió de l’escena musical illenca. A més, la voluntat és seguir treballant en aquest format per tal que, en els propers mesos, també es llenci una nova capçalera digital dedicada a la música valenciana.



L’acte de presentació de l’EDR BALEARS ha comptat amb la presència de Lluís Gendrau (director editorial del Grup Enderrock), Jordi Novell (cap de projectes del Grup Enderrock) i Pere Bestard (coordinador de l’EDR Balears), a més de Joana Català (directora general de cultura del Govern de les Illes Balears). L’acte s'ha tancat amb una actuació de tast de Posidònia, el nou projecte de Marta Elka i Toni Pastor, que publicarà els propers dies el segell Blau.