Homofòbia

El col·lectiu targarí per l’Alliberament LGTBI, De Trascantó, envia una carta al bisbe Xavier Novell

Enviant una carta. Amb aquest senzill acte volen manifestar el seu total rebuig a les paraules que en el passat Full Dominical el bisbe de Solsona dedica al col·lectiu LGTBI. Segons els impulsors l’objectiu de l’acció es dirigir-se directament al responsable d’aquestes declaracions a través d’un escrit ple d’arguments que rebaten les seves suposicions i reivindiquen el dret a ser tractats amb el mateix respecte i valor que rep l’opció heterosexual. De Trascantó en cap moment espera rebre resposta, però en el cas que passés, diuen que “no toleraran més faltes de respecte”.

El col·lectiu targarí també se suma a totes les iniciatives per reprovar l’homofòbia en qualsevol de les seves formes, incloent-hi mocions dels ajuntaments, com pot fer Cervera o Solsona. En la carta demana que l’Ajuntament de Tàrrega s’hi sumi i no quedi “en silenci.” Per a De Trascantó seria una condemna totalment coherent amb la moció que el mateix consistori targarí va aprovar per unanimitat el passat octubre per a garantir els drets i eradicar qualsevol fòbia cap al col·lectiu LGTBI.

I es que segons els membres de De Trascantó “no es pot seguir tolerant ni permetent que aquest senyor faci ús de la seva posició dins l’Església i el seu poder mediàtic per emetre declaracions homofòes i en surti il·lès.” A més, el col·lectiu recorda que no són les primeres sentències que fan aixecar polseguera, en anteriors ocasions el bisbe Xavier Novell ja havia recollit polèmica amb frases com “l’homosexualitat es pot curar amb teràpies apropiades i castedat” o donant suport al bisbe d’Alcalà d’Henares, el qual, en un acte litúrgic, va relacionar homosexualitat i prostitució.