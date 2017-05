Escola Valenciana

El cinqué cap de setmana de Trobades deixa unes elevades cotes de participació a Borriol, Vinaròs i Vallada: 32.000 persones fent llengua

Aquest diumenge Borriol ha tancat el cinqué cap de setmana de festes d’estima cap al valencià amb la participació de 32.000 persones. Les Trobades d’Escoles en Valencià compleixen dues funcions essencials: d’una banda, posen en relleu que l’ensenyament en valencià és l’únic que assegura un alumnat plurilingüe i, d’altra banda, són un element cohesionador que enforteix la cultura i dignifica la llengua. En paraules del president d’Escola Valenciana, Vicent Moreno: «En Escola Valenciana amb les Trobades volem vertebrar el nostre País Valencià comarca a comarca i poble a poble.» En valencià, creixem: més de 151.000 persones s’han unit per celebrar les festes pel valencià al Verger, Novelda, Crevillent, Sant Vicent del Raspeig, Albalat dels Sorells, Alacant, Fontanars dels Alforins, València, Guadassuar, Vallada, Vinaròs i Borriol.

En febrer, Escola Valenciana encetà la campanya ‘L’Avançat és qualitat’ amb l’objectiu que el conjunt de docents introduira a les escoles l’itinerari Avançat, que recull el Decret de Plurilingüisme. Ara, l’entitat cívica reprén aquest missatge per animar les famílies a triar les escoles amb qualitat educativa: «En Escola Valenciana som conscients que el nivell Avançat és l’únic que garanteix un alumnat plurilingüe», ha exposat el president d’Escola Valenciana, Vicent Moreno, i ha afegit: «Estudiar en valencià facilita l’aprenentatge d’unes altres llengües. Ara com ara, la societat necessita persones formades en més de dues llengües. Així, és raonable que les mares i els pares vulguen que les seues filles i els seus fills siguen plurilingües quan acaben l’escolarització obligatòria. El programa Avançat és l’únic que garanteix idèntica competència en valencià i en castellà, i un domini pràctic d’anglés. Per tant, Escola Valenciana recomana a les famílies que matriculen en les escoles que oferisquen l’itinerari Avançat, perquè és el programa més complet.»

XXXa Trobada de la Plana

Les escoles d’una trentena de pobles de la Plana s’han donat cita a Borriol, el poble amfitrió d’aquesta jornada festiva que reivindica el valencià com a eina de cohesió entre pobles. Aquest municipi de 5.000 habitants ha vist triplicat el nombre de veïns amb motiu de la XXXa Festa per la Llengua de la Plana. Amb el volteig i un concert de campanes el Gremi de Campaners Valencians ha inaugurat la festa d’estima col·lectiva pel valencià.

Els vora 16.000 assistents han pogut gaudir de la cercavila amenitzada pel Grup de dolçainers i tabaleters de Borriol, les exhibicions de muixerangues amb la Muixeranga de la Plana i la Conlloga-Muixeranga de Castelló, recitals poètics, visites guiades al centre històric, actuacions musicals, nans i gegants, jocs tradicionals, exposicions, danses populars, els més de 50 tallers escolars, les mostres de foc a càrrec de Botafocs, els concerts de música de la Gira amb Dani Miquel, Trobadorets, Pep Gimeno ‘El Botifarra’ i la Banda de Música de Borriol, i més activitats que han conformat l’agenda d’actes festius a Borriol.

El president de Col·lectius per la Llengua i la Cultura de Castelló, Natxo Badenes, ha assenyalat així la importància de les tres dècades de Festes per la Llengua: «Estem contents de celebrar el 30 aniversari d’una festa que fa valdre la dignitat de la nostra llengua i la nostra cultura. En un món globalitzat ens cal ressaltar la nostra identitat i els nostres orígens, cosa que aconseguim gràcies a les Festes d’estima pel Valencià i gràcies a la implicació de moltíssima gent.» Aquesta ha sigut la primera vegada que Borriol és el poble amfitrió de la Festa per la Llengua. Natxo Badenes ha fet visible «la il·lusió i el paper fonamental de les escoles, les associacions cíviques de tota la comarca i l’Ajuntament de Borriol, perquè la jornada festiva haja sigut un èxit.»

De forma semblant, l’alcalde de l’Ajuntament de Borriol, Silverio Tena, ha agraït la «participació dels centres educatius i les associacions, que han fet possible la jornada i el desenvolupament de tants actes simultanis. El poble està desbordat, la gent tenia moltes ganes de celebrar la Festa per la Llengua a Borriol i, enguany, hem volgut allargar-la més amb la incorporació d’activitats per la vesprada.» Tena ha emfatitzat el paper de la Festa pel Valencià «per reivindicar la nostra llengua, les nostres arrels, els nostres trets culturals, com poden ser els voltejos de campanes… De fet, per a l’actual equip de govern ha sigut una de les prioritats col·laborar-ne en l’organització. És un goig veure el poble així, estem gratament sorpresos.»

Col·lectius per la Llengua i la Cultura de Castelló, Escola Valenciana, l’Ajuntament de Borriol, l’IES Bovalar, el CEIP l’Hereu de Borriol i l’AMPA d’aquesta escola, han sigut els responsables de l’èxit de la XXXa Festa per la Llengua a la Plana, que ha comptat amb la presència del conseller d’Educació, Vicent Marzà; la diputada Marta Solí; el senador Carles Mulet; el rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent; el vicepresident de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Rafael Ramos; el delegat territorial d’Educació, Robert Roig, els caps de servei de Cultura i Educació, Cristian Linares i M. Josep Palmer, respectivament, així com un gran nombre d’autoritats polítiques dels ajuntaments de la comarca.