EL CE Europa celebra la cloenda del pla d’extensió de la llengua ‘Escapulats, fem equip en català!”

La Plataforma per la llengua va fer entrega de 1.400 bosses portabotes a tots els jugadors del Club Esportiu Europa, com a cloenda del pla d’extensió de la llengua amb l'entitat esportiva. El material, que portava imprès el lema “Escapulats, fem equip en català!” és un obsequi en el marc de sensibilització lingüística pel que hi han passat prop d’un centenar de persones en els darrers cinc mesos.

L’objectiu d’aquesta col·laboració amb les entitats esportives és que els joves facin les activitats de lleure en llengua catalana i, per tant, “facilitar-los que els contextos vivencials on es desenvolupen aquestes activitats es vehiculin en català”.

Durant aquest temps, s’han fet dues sessions teòriques i diversos acompanyaments pràctics als tècnics del club gracienc perquè potenciïn l’ús de la llengua catalana en les seves converses habituals al terreny de joc.

Ahir dissabte els futbolistes de l’escola del CE Europa van rebre bosses portabotes de la ma de Mar Forcada, membre de l’executiva de la Plataforma per la Llengua.

L’ONG del català també va explicar la voluntat de fer extensiva aquesta formació a altres clubs perquè facin passos per viure, futbolísticament, plenament en català.

