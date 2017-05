Casals i ateneus

El Casal de Joves 4 Rius de Girona supera l'intent de desallotjament

El Casal de Joves 4 Rius de Girona està situat en un edifici que romania abandonat i que el jovent independentista de la ciutat va ocupar el 2013, ubicat al carrer Sant Josep 7, justament darrere de l'ajuntament de Girona, al Barri Vell. Es tracta d'un immoble on el 1890 hi va néixer l'escultor Ricard Guinó.

Ahir, en previsió del desallotjament, els joves membres del van treure part del mobiliari i material del local. I malgrat que l'ordre de desallotjament a mans de la procuradora i de dos Mossos d'Esquadra es va fer present a les 11h del matí, davant el gran nombres de persones que s'hi mantenia concentrades i els mobles en forma de barricada que tancaven l'espai, finalment l'operatiu de desallotjament ha estat anul·la i s'ha fixat com a nova data per a l'execució judicial per al 19 de juny.

La notificació d'aquesta nova data per fer complir la sentència del Jutjat de Primera instància i Instrucció número 1 de Girona, per al 19 de juny com a data límit, compta amb un "ultimàtum" per fer fora els joves que ocupen aquest espai i que realitzen activitats socials i polítiques: passat aquest dia tindran un termini de 48 hores per deixar-lo.

"Petita victòria"

Els mitjans locals que han fet el seguiment de l'intent de desallotjament han reproduït la paraules de Jordi Alemany, com a portaveu del Casal. Alemany ha valorat que es tracta d'"una petita victòria" aconseguida gràcies la pressió dels joves que ha mostrat la solidaritat amb el casal i s'han mantingut davant de l'habitatge. També ha expressat als mitjans que els joves del casal continuaran "lluitant per mantenir aquest espai mentre l'Ajuntament no els ofereixi un local alternatiu on poder continuar les seves activitats."

