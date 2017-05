lluita institucional

Després de l’1 de Maig, la CUP reclama millores per a la plaça que duu aquest nom

ot just després que s’hagin celebrat les mobilitzacions de l’1 de Maig, el Dia Internacional dels treballadors i treballadores, la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) aprofita per reivindicar millores a la plaça tarragonina que, a instàncies del veïnat, porta per nom l’efemèride: Plaça de l’1 de Maig de Torreforta.

Aquesta plaça, que fins fa tot just un any no tenia ni tan sols il·luminació, «ofereix multitud de possibilitats per a albergar activitats per a grans i petits, però la realitat és presenta múltiples mancances», manifesta el conseller Jordi Martí Font. Tal com reclama l’associació de veïns de la plaça 1 de Maig i voltants, la CUP vol que s’hi ubiquin des de cistelles de bàsquet, fins a espais per a jugar a la petanca, així com més bancs, gronxadors, arbres, etc. De forma que l’espai esdevingui útil i atractiu per a tothom, inclosos els més menuts, que prefereixen saltar a l’escola on troben més possibilitats per a jugar a pilota, per exemple.

De fet, la CUP veu que la millora de la plaça seria «una oportunitat perfecta per a aplicar la política de participació ciutadana». La consellera Laia Estrada defensa que «ha de ser la gent del barri la que ha de determinar com vol que sigui la plaça» i hi afegeix que «seria incomprensible que no fos així, després que durant cinc anys l’ajuntament hagi responsabilitzat els veïns de l’obertura i el tancament de les portes, quan clarament és una tasca municipal».

Altres qüestions que cal afrontar, segons els cupaires, són la manca d’una llar d’infants municipal, les barreres arquitectòniques que hi ha arreu del barri, la saturació de les sales del centre cívic, els dèficits en la senyalització de passos per a vianants i la brutícia als carrers. En aquest sentit, la formació independentista, que el passat dijous va celebrar una assemblea oberta al barri de Sant Pere i Sant Pau, considera que hi ha problemàtiques comunes arreu dels barris tarragonins que no s’estan afrontant. Tal com ja van destacar al passat Ple, asseguren que «les mancances dels barris de la ciutat, si se solucionen quan toca i comptant amb la implicació i participació de la pròpia gent del barri per fer-la sentir corresponsable, no s’enquisten ni es compliquen». I acusen el PSC de deixadesa i desídia envers la realitat quotidiana de la població, perquè recorden que Ballesteros porta tres mandats consecutius governant la ciutat.