Homofòbia

De Trascantó fa una crida a mostrar el rebuig social a l’homofòbia del bisbe Novell

De Trascantó, el col·lectiu targarí per l’Alliberament LGTBI, fa una crida a mostrar el rebuig de la societat al bisbe de Solsona, Xavier Novell, per les seves darreres declaracions, en què relacionava l’orientació sexual amb l’absència de la figura paterna. De Trascantó és un dels col·lectius de Tàrrega que ha mostrat el rebuig a les paraules del bisbe, com ho han fet també recentment l’Associació Agrat, l’Associació Guixanet o el casal popular El Rostoll. De Trascantó va fer arribar al bisbe Novell una carta en què rebatia els seus arguments i en què li recordava, que, en tot cas, el que ha creat confusions i traumes són la repressió, la culpabilització i la defensa a ultrança que l’Església ha fet i fa de l’heteronorma, el fet de difondre i acceptar com a única opció vàlida i acceptada l’heterosexualitat.

De Trascantó creu que la societat “té el dret i el deure de mostrar públicament el seu rebuig a una persona amb la trajectòria de declaracions homòfobes i reaccionàries” com la de Xavier Novell, molt vinculat a Tàrrega. Per això, fa una crida “a tothom a ser present a la plaça Major de Tàrrega el proper diumenge 28 de maig a les 12 del migdia”. Segons fonts del col·lectiu, es preveu fer-hi la lectura de la carta o la lectura d’un manifest.

El col·lectiu agraeix el suport social rebut els darrers dies i celebra que la consciència contra les opressions i abusos patida per la comunitat LGTBI al llarg de la història i encara avui creixi cada cop més arreu del país. A més, demana el suport de la resta d'entitats targarines i de tot Ponent el diumenge al migdia, en una convocatòria cívica, per a dir, simplement, que "ja n'hi ha prou d'atacs i discriminacions homòfobs!".

Recorda que l’Ajuntament de Tàrrega, en una declaració institucional el dia 24, també va reprovar per unanimitat les paraules de Xavier Novell i va instar-lo a reflexionar i a rectificar. Probablement, el ple de l’Ajuntament de Tàrrega, previst per al dijous 8 de juny, debatrà una moció en aquest sentit.