Comunicat sobre la polèmica al voltant dels llibres de text de catalunya

El sindicat docent AMES, que es caracteritza per unes actituds d'un agressiu nacionalisme espanyol, ha elaborat un informe sobre el suposat "adoctrinament ideològic en els llibres de text de Catalunya", en què fa acusacions greus al professorat del nostre país de manipular el nostre alumnat. El document conté un seguit d'afirmacions discutibles que té com a finalitat generar una polèmica inexistent en el sí de l'educació catalana, a fi d'inflamar els mitjans espanyols i els partits anticatalans a per tal de generar l'enèsima ofensiva contra el procés d'autodeterminació que s'està desenvolupant de manera pacífica i tranquil·la.

AMES, i la premsa i els partits polítics afins, tracten de reivindicar l'existència d'una "història oficial espanyola" que coarti la llibertat de pensament i voldria imposar el relat oficial de la història nacional espanyola, que com la majoria d'històries nacionals, solen ser un compendi de mites justificadors de l'statu quo. Els exemples que assenyala (la proclamació de la República de 1931, la Guerra dels Segadors, els papers de determinats monarques o la guerra civil) tracten deliberadament de reivindicar una versió teleològica i triomfalista de la història d'Espanya, que en el món de la historiografia actual es troba més que desfasada i desacreditada. Les queixes que es perceben en l'informe, només demostren la nostàlgia pels llibres de text del franquisme, que efectivament adoctrinaven en la religió del nacionalisme espanyol.

Des d'USTEC·STEs considerem perverses les finalitats de l'informe d'AMES: crear una policia del pensament, un rígid control curricular i la voluntat de repressió contra la dissidència pròpia de les dictadures o de "democràcies" com la turca. Creiem i reivindiquem sempre en la llibertat intel·lectual i en els debats científics rigorosos, fonamentats en l'intercanvi lliure d'idees. Denunciem la falsedat de les premisses i afirmacions de l'informe i de l'ús que alguns mitjans pretenen fer, i exigim una disculpa a tot el professorat ofès per la difamació que suposa l'acusació d'adoctrinament.

USTEC·STEs, 18 de maig del 17