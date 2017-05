Moviment veïnal

Compromís per una reforma seriosa de la Meridiana de Barcelona

Més de 25 entitats constituïdes com a @SomMeridiana, entre les quals destaquen les associacions de veïns i veïnes, associacions de pares i mares i altres entitats vinculades a la ciutat, preocupades i ocupades per la mobilitat sostenible i la qualitat de l’aire, treballen conjuntament des de fa mesos per una reforma de la Meridiana que sigui participada activament però que tingui en compte una qüestió de salut pública com és la contaminació atmosfèrica de l’aire, que afecta tota l’àrea metropolitana i que deixa 3.500 morts prematures associades a aquesta causa cada any.

En els últims mesos s'han reunit amb tots els grups polítics municipals, i tots ells han mostrat el seu recolzament i inquietud per donar resposta a la problemàtica que arrossega la Meridiana en signar el Compromís, que inclou els següents punts:

"1. El projecte ha de tenir la missió de la reducció contundent de la contaminació atmosfèrica i sonora, i una millora de les condicions de vida a l’entorn de l’avinguda.

2. El projecte ha de ser d’àmbit global i ha d’abastar tot el recorregut de la Meridiana en el territori de Barcelona, des del parc de la Ciutadella fins a Ciutat Meridiana - Vallbona.

3. El projecte ha de proposar un clar canvi de l’avinguda, passant de ser una via amb preferència per als vehicles a una via més verda amb preferència per a les persones.

4. El projecte ha d’incloure el compromís de la disminució significativa del trànsit privat, tant d’entrada com de sortida, a tota la Meridiana.

5. De forma imprescindible, el projecte ha de contemplar una reducció de l’espai ocupat pels vehicles i un augment de l’espai ocupat per arbrat i vegetació.

6. La disminució de trànsit a l’avinguda Meridiana no ha d’implicar una redistribució del trànsit pels barris que l’envolten o en altres parts de la ciutat.

7. El projecte ha de ser consensuat amb la ciutadania, moviment veïnal, grups polítics, així com altres entitats compromeses amb l’objectiu del projecte.

8. En el projecte de remodelació, l'objectiu ha de ser introduir un canvi de model de la mobilitat global, cap a mitjans de transport més sostenibles: transport públic, bicicletes, etc.

9. El projecte ha de fomentar el comerç local de proximitat, escurçant i facilitant el pas dels vianants d'una banda a l'altra de la Meridiana i promoure la convivència de les persones.

10. El projecte ha de tenir una clara visió de connexió transversal, intentant unir els dos costats de l’avinguda al llarg de tot el seu recorregut".

Jornada reivindicativa-festiva

També prepaparen pel dia 17 de juny pel matí una jornada reivindicativa-festiva a la Meridiana, entre el carrer Garcilaso i el carrer Olesa. Per una banda, la periodista Jordina Tarré, periodista i veïna de Sant Andreu, conduirà una Taula on els diferents representants dels grups municipals respondran 3 preguntes relacionades amb la contaminació atmosfèrica, la recuperació de l’espai públic per a les persones més enllà de la mobilitat de les persones en vehicle privat i el foment de la mobilitat sostenible. Per l’altra banda, a la Meridiana celebrarem activitats per grans i petits, amb diables, contacontes amb un conte especial sobre la Meridiana i la seva transformació, un taller sobre mobiliari urbà realitzat amb residus, etc.

L'objectiu és demostrar que és possible recuperar l’espai urbà i que fent un esforç, la capacitat per moure cotxes de la Meridiana pot disminuir i el benefici per a les persones pot augmentar.