lluita institucional

Celebració del 10 anys de la CUP a l'Ajuntament celoní

Aquest dissabte, 20 de maig, a les 13 h al pati de Can Ramis, oferirem una roda de premsa per celebrar els 10 anys de l'entrada de la CUP a l'Ajuntament de Sant Celoni. Per a això comptarem amb la presència dels exregidors Montserrat Vinyets, Albert Ventura, Dani Corpas i Gerard Masferrer, a més a més dels regidors actuals.

Aquesta roda de premsa serà posterior a la 18a Assemblea d'Unitat Popular, en què haurem valorat els dos primers anys de legislatura i el context polític actual, i haurem traçat el camí a seguir durant els propers mesos.