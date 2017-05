Cas Palau, mirar a un altre costat és delatar-se

La vista oral del cas Palau està a punt de concloure, amb l'elevació a definitives de les diferents acusacions. És d'hora encara per fer un balanç d'aquest judici – caldrà esperar, en primer lloc, a tenir-ne la sentència. De la mateixa manera que caldrà temps i perspectiva perquè la ciutadania pugui traure totes les conclusions d'un escàndol de corrupció que ha sacsejat profundament l'opinió pública d'aquest país.



La FAVB considera que és possible, nogensmenys, apuntar alguns ensenyaments.



El judici ha desvelat una realitat que la ciutadania rebutja: la realitat d'aquesta corrupció que ha gangrenat una institució com el Palau de la Música, fent-ne objecte d'espoli entre les mans dels seus gestors, Fèlix Millet i Jordi Montull, i transformant-la en una plataforma per al finançament il·legal de la força política que durant més temps ha governat Catalunya. La condemna que, esperem, resulti d'aquest judici, serà alhora una severa condemna de tota corrupció, i obrirà la via a d'altres sentències que ens han d'ajudar a fer net.



La FAVB es ratifica, per tant, en la seva acusació a Convergència Democràtica de Catalunya i Ferrovial. Sense perjudici de la presumpció d'innocència, els elements probatoris d'aquesta relació s'han anat acumulant al llarg de la vista oral. I ho han fet molt més enllà de qualsevol "dubte raonable". Estem convençuts que aquesta relació perversa entre determinats sectors empresarials i el poder, disposat a facilitar accés a l'obra pública a canvi de "mossegades", quedarà en l'imaginari col·lectiu, no només com un desviament il·lícit de cabals, sinó com un autèntic atemptat a la democràcia.



La FAVB s'indigna davant l'actitud del Govern de la Generalitat, que ha refusat obstinadament que el Consorci del Palau actuï com a acusació particular contra CDC. Amb aquesta actitud, posa en perill que, en cas de sentència condemnatòria, el Palau de la Música pugui ser rescabalat dels fons desviats. El Pdcat fa passar els seus interessos per sobre dels d'una institució de la qual és responsable. Els hereus de Convergència han "convençut" els seus socis de Govern... i fins i tot han fet un "canvi de cromos" amb l'executiu de Mariano Rajoy, amb qui estan tan enfrontats per una altra banda. En prenem nota.



Però la veritat no triomfa sense esforç. Han calgut anys de tenacitat perquè la instrucció d'aquest cas arribés a bon port. Modestament, la FAVB hi ha contribuït tant com ha pogut. El cas Palau exemplifica la necessitat d'una profunda regeneració. Els anys de crisi, agreujant les desigualtats, han tornat aquests abusos absolutament intolerables per a la ciutadania. Però només la seva implicació, la seva vigilància i la seva organització ens duran a un canvi de paradigma. La llei, igual per a tothom, existeix. Que la justícia sigui possible depèn, tanmateix, de totes i tots nosaltres.