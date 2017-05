Corrupció

Benet Salellas: “La claveguera catalana ha rebentat les canonades del cas Palau”

La CUP es mostra extraordinàriament sorpresa de l’actitud de l’advocat del Consorci del Palau que avui s’ha encarregat d’emetre el tràmit d’informe en el judici del cas Palau.

El Parlament de Catalunya va aprovar per una amplíssima majoria, a petició precisament de la CUP-CC, una proposta de resolució que indicava a la Generalitat que modifiqués la seva posició en el Consorci del Palau de la Música. D’aquesta manera, l’acció penal que exerceix com a acusació particular aquesta institució pública, de la qual formen part l’Ajuntament, el Ministeri i l’Orfeó Català, dirigís l’acusació contra Convergència Democràtica de Catalunya.

De la reunió del Consorci, que es va produir el passat 23 de maig, en va sortir un mandat cap a la representació lletrada en aquest sentit, petició que va ser formulada davant del Tribunal el dia 26 i que va ser denegada per la Sala en considerar-la extemporània.

Avui, però, el lletrat que representa el Consorci no ha fet ni una sola menció a aquest mandat que prové, entre d’altres, de la decisió d’un centenar de diputats dels 135 que componen el Parlament de Catalunya.

El diputat de la CUP-CC Benet Salellas ha manifestat que “resulta absolutament inaudit i una manifesta alteració de les regles democràtiques que els advocats que representen institucions ometin les instruccions emeses per aquestes, sobretot si provenen d’un debat tan clar i explícit com el que hi va haver en el passat Ple del Parlament del proppassat 17 de maig”.

Des de la CUP-CC s’ha posat de manifest que, de fet, l’extemporaneïtat de la petició feta pel lletrat del Consorci té a veure també amb el fet que tot i que era públic en aquells dies que tant Ajuntament com grups parlamentaris anaven a demanar la modificació de la posició del Consorci, el lletrat no va demanar la suspensió del tràmit de conclusions que es produïa de forma simultània al Ple del Parlament. Una conducta apropiada i prudent del lletrat hauria estat la sol·licitud de suspensió per esperar la decisió del Parlament de Catalunya.

El diputat Benet Salellas ha explicat que “no sabem si és que el lletrat va per lliure o que la direcció del Consorci ha estat donant instruccions contradictòries a les que han decidit les administracions que en formen part. Tant una cosa com l’altra és gravíssima.” “La direcció del Consorci ha d’aclarir-nos si fa cas omís de les decisions del Parlament. L’informe d’avui de l’advocat en el judici del cas Palau és un acte d’arrogància convergent i d’instrumentalització de les institucions”.

“O acomiaden el lletrat o acomiadem el director del Consorci però no acceptarem més claveguera catalana pagada amb diners de tothom”, així s’ha expressat el diputat de la CUP Benet Salellas en referència a totes les actuacions que queden encara en el procés del cas Palau i que han de merèixer la confiança suficient de la mà de professionals i responsables polítics que compliran les decisions que ha pres el Parlament.