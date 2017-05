Batuda contra els independentistes

Cada dia n’hi una de nova. I cada dia és més surealista. L’última ha estat que una unitat informativa de la policia espanyola hagi denunciat el jurista i escriptor Hèctor López Bofill per “una sèrie de tuits” que ha fet expressant estrictament opinions polítiques. I la Fiscalia ja l’ha citat a declarar aquest proper dilluns en qualitat d’investigat.

Sorprenen diverses coses d’aquest cas. Però entre les més increïbles es troba el fet que la denúncia no ve d’un particular o d’un col·lectiu, sinó que és la policia espanyola la que es dedica a rastrejar i perseguir opinions polítiques. “Quan siguem independents jo m'en recordaré dels jutges, fiscals i funcionaris diversos que ara contribueixen a extorquir Catalunya”, va dir López Bofill.

A twitter se’n diuen moltes, de bestieses i bajanades, i de debò que no crec que aquesta piulada del jurista i escriptor doni per tanta història com pretenen fer creure la policia i la justicia espanyola. Si no fos perquè es tracta d’un atac directe i indignant a la llibertat d’expressió, semblaria més una broma de mal gust que no pas una realitat.

Però és real. I López Bofill -un membre de l'acadèmia sense poder polític- també haurà d’anar el proper dilluns a la Ciutat de la Justícia per declarar com a investigat. Continuen les represàlies a la turca d'un estat que persegueix els independentistes fins al seu compte personal de Twitter.