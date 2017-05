LLUITA INSTITUCIONAL

Bateria de propostes de la CUP-Crida per Girona per actualitzar noms de carrers i places

La CUP-Crida per Girona ha previst una bateria de propostes per a la comissió de nomenclàtor prevista per demà a l’Ajuntament de Girona. L’objectiu del grup municipal és corregir els dèficits actuals del nomenclàtor gironí en qüestions com l’excés de noms vinculats a l’església catòlica, el baix nombre de dones i referents femenins, els canvis pendents en matèria de memòria històrica, o afegir noms provinents d’orígens geogràfics diversos per promoure la inclusió de persones immigrades.

En aquesta línia, la CUP-Crida per Girona ha demanat canvis de nom com el de la plaça Poeta Marquina pel nom històric de plaça del Carril o de l’avinguda Hispanitat. Els cupaires també són partidaris de reconèixer la tasca d’entitats ciutadanes i lluites populars afegint-les al nomenclàtor, com puguin ser els Marrecs de Salt, Diables de l’Onyar o Fal·lera Gironina; o com ara el 25 de novembre, dia internacional per l’eradicació de la violència masclista.

Entre els noms de gironines i gironins proposats destaquen sindicalistes i activistes com Rosa Bonillo o Teresa Borin, la primera dona gironina executada per les tropes franquistes Salvadora Catà, la periodista Pepa Bouis o d’altres que també han estat àmpliament proposades com Núria Terés, Mercè Huerta, Francina Boris o Dolors Condom. Els noms del pedagog Pere Pujolàs i del periodista i professor Jordi Vilamitjana, també formen part de les propostes cupaires.