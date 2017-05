Dret a decidir

Avançam adverteix que la situació de les Illes Balears és insostenible i proposa accions valentes per aconseguir més sobirania

L'Associació Avançam pel dret a decidir, plataforma que compta amb 117 càrrecs electes de les Illes Balears, durà a terme diverses accions i activitats en els pròxims mesos, amb l'objectiu de reclamar més sobirania per a les nostres illes, tant pel que fa al finançament com al control de les infraestructures bàsiques.

A Avançam pensam que la situació que pateixen les Illes Balears ha esdevingut insostenible i indigna per als seus ciutadans. A l'abús sistemàtic de l'actual sistema de finançament, que situa les Balears com la segona comunitat que més recursos aporta a l'Estat i una de les que menys rep a canvi, ara s'hi suma una proposta de Pressuposts Generals de l'Estat que tornen menysprear els ciutadans d'aquestes illes (només arribaran 130'4 € per habitant, davant els 277 € de la mitjana estatal). Mentre es perpetua l'espoli de la riquesa que genera aquesta terra, juntament amb unes inversions estatals ridícules, resulta que les nostres institucions no poden garantir serveis essencials com ara educació, sanitat, serveis socials o medi ambient. I a tot això s'hi ha d'afegir la impossibilitat de poder decidir sobre el que s'ha de fer a les nostres principals infraestructures, com per exemple els aeroports o els principals ports.

A Avançam estam convençuts que cap pacte sobre el finançament que depengui d'un acord amb la resta de comunitats, o que deixi en mans de l'Estat la recaptació dels tributs, permetrà a les nostres institucions oferir uns serveis dignes als ciutadans d'aquesta terra. A més, la història ens recorda que bona part de les promeses i acords sobre inversions han estat incomplerts per l'Estat, amb independència de qui hagi governat a Madrid.

En conseqüència, atès que no es pot seguir ni un instant més amb aquesta situació d'extrema injustícia, Avançam durà a terme una sèrie d'accions i activitats per reclamar més sobirania i conscienciar la ciutadania d'avançar cap a l'autogovern. Entre aquestes accions hi ha la presentació d'una moció a tots els ajuntaments en què hi hagi regidors d'Avançam per demanar la sobirania fiscal per a les Illes Balears, és a dir, la recaptació i gestió de tots els tributs suportats a la nostra comunitat, i que de la quantitat total recaptada se satisfacin a l'Estat les despeses que el Govern de l'Estat hagi d'atendre a les Illes Balears, a més d'una aportació al Fons de Compensació Interterritorial consensuat entre ambdues parts.

També es duran a terme accions reivindicatives per reclamar el control de les principals infraestructures d'entrada, com són els ports i els aeroports. Més avançada la temporada turística es farà un acte a l'aeroport de Son Sant Joan amb l'objectiu de reclamar-ne un control amb el suficient pes per garantir que els representants polítics de les illes, inclòs el Parlament, pugui decidir qualsevol aspecte que l'afecti.

Per altra banda, es proposaran actes de debat en els diferents municipis, amb participació de persones i entitats -OCB, Assemblea Sobiranista, associacions locals...- que permetin l'anàlisi de l'actual nivell d'autogovern i la proposta d'un full de ruta de cara al futur.

Avançam demana valentia als governants de les nostres institucions per a reclamar aquesta major sobirania i convida la ciutadania a participar en els diferents actes que es duran a terme.