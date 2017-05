alliberament sexual

Arran Tarragona endega una campanya per reivindicar les diades contra la LGTBIfòbia i per l’alliberament sexual

L’organització juvenil Arran ha endegat una campanya a Tarragona per reivindicar el 17 de maig i el 28 de juny, dia contra la LGTBIfòbia i el dia per l’alliberament sexual, respectivament. Han fet difusió de diversos cartells de temàtica local. En un d’ells hi apareix una imatge de Sant Magí escenificant una escena sodomita amb el braç “incorrupte” de Santa Tecla. D’aquesta manera volen assenyalar l’Església com a institució propagadora de l’odi contra les persones LGTBI i d’haver instaurat a la societat una repressió constant cap a les persones amb gèneres i sexualitats diverses.

En un altre dels cartells hi figura l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros a la zona de cruising de la cala Romana practicant sexe amb l’exregidor del PP, Alejandro Fernández, juntament amb un guàrdia urbà. Denuncien la persecució de l’Ajuntament cap al col·lectiu gai per aquestes pràctiques de sexe a l’aire lliure. Fa unes setmanes es va saber que el govern local va tancar la zona boscosa del camí dels Morrots de la platja de la Savinosa per evitar aquestes pràctiques i poder sancionar a qui ho fes.

En el darrer cartell hi ha dibuixats els gegants de la ciutat fent-se petons, la geganta mora amb la Negrita i el gegant moro amb el Negrito, en què s’anuncia la projecció de la pel·lícula ‘Pride’ per al dia 19 de maig a dos quarts de set del vespre al Casal Popular Sageta de Foc de Tarragona.