lluita institucional

Andrea Peña Ambatlle serà la nova regidora de la CUP Sant Celoni

Puri Martín, a baix a la dreta, renuncia a la regidoria, i en lloc seu hi haurà l'Andrea Peña Ambatlle, tercera de la fila superior començant per la dreta.

La CUP de Sant Celoni la Batllòria ha informat que en el Ple ordinari d’avui, Puri Martín presentarà la seva renúncia com a regidora al consistori per motius estrictament personals.

Els companys de la formació ha fet públic el seu agraïment per tot l’esforç dedicat a la CUP al llarg d’aquests dos anys com a regidora i per tants d’altres com a simpatitzant. "Estem segurs que en breu ens tornarem a trobar en els diferents espais socials i polítics de Sant Celoni i la Batllòria", han assenyalat

L'Assemblea Local ja ha fet tots els tràmits per dur a terme la seva substitució i així fer-la efectiva en el proper Ple ordinari del mes de juliol.

Sgons la CUP, la persona escollida per la candidatura és, sobretot, una aposta política. Compleix tres requisits indispensables per a la tasca que haurà de dur a terme al llarg dels propers dos anys: per mantenir la paritat volíem que fos una dona i, a més, jove, amb molta projecció política, i que comptés amb experiència entre el teixit social i cultural celoní.