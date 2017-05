lluita institucional

Alternativa per Pollença abandona la Junta de Govern

L'agrupació política Alternativa per Pollença ha comunicat aquest dijous la decisió d'abandonar la Junta de Govern de Pollença «davant el progressiu allunyament ideològic respecte a l'equip de govern», segons informa dBalears

Des d'Alternativa expliquen que esperaven la possibilitat «d'un canvi cap a l'esquerra, tant en el fons com en la forma ja que la coalició Junts Avançam, majoritària al govern, es definia com a progressista i ecologista».

No obstant això, creuen que la política traçada per l'equip de govern «es basa en la pobre gestió del dia a dia i en un escorament cap a la dreta en les decisions que es prenen sobre les qüestions de més contingut ideològic que s'han tractat al Ple».

Pel que fa al ple, denuncien que les mocions d'Alternativa que s'han aprovat «han estat aquelles que eren assumibles per tots els grups, i ho han estat per unanimitat o per àmplia majoria. En canvi, en aquells temes que marquen clarament un perfil cap a l'esquerra i l'ecologisme, per acció o omissió, els vots de la dreta i el govern han fet que no prosperassin: aprovació de la rebaixa regressiva de l'IBI, suport al lloguer turístic en cases fora d'ordenació, negativa d'adhesió a l'Agència de Defensa del Territori, negativa a eliminar el gall de dalt del Pi...».

Després de dos anys de legislatura «decebedors», l'assemblea d'Alternativa per Pollença ha decidit que el regidor abandoni la Junta de Govern, perquè «consideram que no té cap sentit la nostra presència en aquest òrgan, i que en tot cas hauria de ser el cap de l'oposició de la dreta qui n'hauria de formar part, ja que fins al moment hi ha hagut molta més entesa ideològica entre la coalició de govern i l'oposició de dretes, que no la que hi ha hagut amb Alternativa».