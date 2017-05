Puerto Rico

Alliberat Oscar López Rivera, l'independentista porto-riqueny que ha passat 36 anys a les presons dels EUA

El passat 17 de maig, dia en què va ser alliberat, Oscar López Rivera no ha trigat a solidaritzar-se amb la lluita estudiantil de la Universitat de Puerto Rico (UPR) i va censurar l'anunci realitzat pel Departament d'Educació de Puerto Rico de tancar 184 escoles públiques.

"Avui la UPR està essent amenaçada. (...) li devem molt a aquesta universitat". A més, va afegir que davant l'"amenaça gran per la seva destrucció", va exhortar a més unió per a aconseguir que "no es tanqui, no caigui; per què aquesta universitat aconsegueixi ser la millor universitat al Carib". Les protestes estudiantils volen impedir l'ordenança governamental de clausura d'escoles públiques que obligaria el trasllat forçat d'uns 27.000 alumnes i afectaria a 2.088 professors.

Crida a la unitat per la independència i la descolonització de Puerto Rico

L'independentista ha fet una crida a la unitat dels boriqües perquè Puerto Rico no pot seguir colonitzat. "Hi ha suficient amor al cor boriqua per a deixar les coses que ens divideixen enrere i fer que Puerto Rico vagi endavant". "Anem a empoderar-nos, anem a fer d'aquesta Pàtria una Pàtria forta" ha remarcat.

Va tancar la seva intervenció insistint en la importància de la unitat. "El més important és la unitat, anem a treballar, anem a lluitar i a resistir fins al darrer suspir, anem a la independència i a la descolonització de Puerto Rico".

Informacions extretes de teleSUR.