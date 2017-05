Per la ruptura

Acte de la precampanya del referèndum al Bages

SÚMATE i l'ANC de la comarca del Bages han presentat en roda de premsa, celebrada al Casal de Cultura del Pont de Vilomara, l'acte titulat "el Futur el decideixes tu", que es farà al Centre Cívic el proper dissabte, dia 13, a les 11 del matí.

És el primer gran acte de la precampanya del referèndum i s'ha escollit el Pont de Vilomara perquè és la població més gran de la comarca, de les que l'ANC no ha aconseguit mai que s'hi constituís una assemblea territorial i perquè des de la instauració de la democràcia, en totes les eleccions, sempre hi ha guanyat el PSC.

Per a SÚMATE i per l'ANC és un repte omplir la sala del Centre Cívic, perquè voldrà dir que es manifesta clarament l'augment de l'interès per l'exercici de la democràcia i la celebració del referèndum entre un electorat que, a priori, és poc receptiu, quan no contrari la procés d'autodeterminació, i també que amb una proposta com la que es presentarà, clarament identificada amb el SI, omplir la sala de ciutadans del poble, significaria que hi ha molt d'interès per conèixer de primera ma els arguments de l'independentisme alhora que demostraria una gran maduresa política per part de la gent del Pont de Vilomara.

El cartell de l'acte és potent i està pensat per crear interès i generar expectatives pel discurs que poden fer el ponents, especialment l'Antonio Baños i el Gabriel Rufiàn, acompanyats però per dues grans figures, prou allunyades, una de l'altra, com són l'Ernest Maragall i l'Antoni Castellà.

També és de destacar la presentació o dinamització per part de l'antic coordinador de SÚMATE, l'Eduardo Reyes. I la part musical, a càrrec del rumbero català Reyes Peret.