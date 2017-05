Acte a Reus sobre el paper dels municipis en el procés independentista

El proper dijous 4 de maig a dos quarts de vuit del vespre, tindrà lloc al Casal de les Dones de Reus un acte sobre el paper dels municipis en el procés independentista.

Hi intervindran la regidora de la CUP a Reus Mariona Quadrada, el regidor de Guanyem Badalona en Comú i tinent d’alcaldia de Badalona Jose Téllez, i l’alcalde d’Argentona i vicepresident de l’Associació de Municipis per la Independència Eudald Calvo. L’acte s’ha organitzat, precisament, en un moment en què es qüestiona l’ambigüitat de l’equip de govern municipal de Reus en referència a l’AMI i al procés independentista.

L’acte serà presentat per l’historiador i professor de la URV Xavier Ferré, i està organitzat per Poble Lliure. Poble Lliure és una organització de caràcter estratègic que, sumant sensibilitats i tradicions militants diverses, i agrupant centenars de persones que han avançat vers els postulats de l’independentisme d’arrel marxista, intenta donar resposta a les necessitats actuals del moviment independentista. Juntament amb altres organitzacions de l’esquerra independentista participa de la CUP. Segons els organitzadors, l’acte ha de servir per aclarir quines seran les tasques dels municipis amb governs independentistes en els propers mesos, i per discutir els mecanismes que hauran de permetre els ajuntaments coordinar-se per tal d’actuar d’acord amb la legalitat que emani del Parlament de Catalunya, especialment en tot allò que fa referència a la convocatòria del referèndum d’autodeterminació i en l’aplicació, si fos el cas, d’un resultat favorable a la independència.