sexisme

Acceptada a tràmit una denuncia per tracte discriminatori i sexista al barri de Les Cors de Barcelona

Cortsenques Dissidents Les Corts anuncia que la denúncia interposada per les dues dones ha estat acceptada a tràmit,

El passat 15 de desembre de 2016, Cortsenques Dissidents Les Corts va fer una roda de Premsa per a fer públiques unes vexacions per part dels Mossos d’Esquadra a dues joves del barri, durant el desallotjament il·legal de La Benaventurada (espai alliberat de les Corts). Se’ls va fer un registre corporal en el qual els seus drets no van ser respectats. Els mossos van sobrepassar els límits contemplats en la llei per dur-lo a terme i nosaltres creiem que va ser per clars motius de gènere.

Tot i que sí que les va escorcollar una dona, es va dur a terme en la mateixa habitació on hi havia majoritàriament homes, alhora que se’ls va fer un registre completament desproporcionat i injustificat pels fets que havien passat. Als dos homes, que també van ser escorcollats, no els van fer de la mateixa manera ni en el mateix grau. Tal i com diu la denúncia: Mentre l’agent palpava la part genital, va introduir dos dits entre les calces i la vulva per tal de separar-les de la pell i mirar a l’interior, enfocant amb una llanterna. A més a més, a una d’elles se li va fer de cara a les altres persones de l’habitació, actuació totalment injustificada pels fets que havien passat.

L'organització considera "aquesta actuació vexatòria, intimidatòria i injustificada, sense altra finalitat que perpetuar la discriminació de gènere que patim les dones. Davant aquesta actuació, tant Alerta Solidària com Cortsenques Dissidents exigeixen les responsabilitats polítiques pertinents, instant al departament d’interior a facilitar els agents actuants el dia dels fets així com a també a assumir les responsabilitats pertinents si el cos policial autonòmic no respecta els drets fonamentals i humans, discriminant i agredint per motius de gènere les dones"

Per aquest motius, Cortsenques Dissidents Les Corts avui ha anunciat que la denúncia interposada per les dues dones ha estat acceptada a tràmit, i que per tant hi ha oberta una investigació judicial al respecte davant els Mossos d’Esquadra per un delicte contra la integritat moral i per un delicte de violació de domicili, ja que no constava cap autorització ni cap procediment judicial. De fet, el jutge ja ha fet dos requeriments a Mossos per tal que facilitin atestat, informe detallat i agents actuants el dia dels fets. A aquests requeriments encara no s’ha donat compliment.

Segons, l'organització "Sabem que aquest cas no és un fet aïllat, que no és la primera vegada que els mossos d’esquadra tenen un tracte discriminatori i sexista, i això ha de formar part de l’esfera pública i política. Cal assenyalar qualsevol tipus de violència, abús, agressió o discriminació per motius de gènere i, sobretot, quan qui l’exerceix és la institució que suposadament ha de vetllar per la nostra seguretat. Cal verbalitzar i visibilitzar en veu ben alta quan els nostres drets són transgredits i vulnerats"

N’estem fartes que es parli de la repressió en un sentit genèric sense tenir en compte la perspectiva de gènere i, per tant, invisibilitzant-la. Animem a compartir qualsevol experiència viscuda amb els cossos policials per evidenciar la discriminació que patim.