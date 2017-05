En defensa del territori

"El nou decret de protecció de l'alga (Posidonia oceanica) és una gran passa per la conservació dels alguers però podria millorar molt"

Afirma Terra Ferida, felicitant al Govern de les Illes per aquest decret que millora considerablement els esborranys anteriors i recull bona part de les seves reivindicacions.

Ahir la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient va presentar un nou projecte de decret sobre la protecció dels alguers (Posidonia oceanica) de les Illes Balears. A partir d’ara s’obri un procés participatiu i d'informació pública per tal de que entitats i persones puguin fer les seves aportacions.

Terra Ferida havia tengut accés a un primer esborrany fa mesos, que va considerar molt negatiu per a la conservació dels alguers d’haver-se aprovat com estava. És per això que va iniciar una acció pública per fer-hi esmenes mitjançat un document que centenars de persones van fer seu i van fer arribar a la Conselleria de Medi Ambient per via telemàtica [Enllaç al document:

Després d’una primera lectura del decret, Terra Ferida ha destacat el següent:

"1. Perquè suposa tenir una regulació clara que prohibeixi els fondejos sobre les praderies de Posidonia.

2. Perquè prohibeix la retirada de posidònia morta de les platges naturals sense serveis i això afavoreix la seva conservació.

3. Perquè els emissaris o instal·lacions en funcionament tenen un termini de 5 anys per adequar l'activitat i fer-la compatible amb la conservació dels alguers.

4. Perquè es tindran presents els sistemes dunars, les platges i la seva relació amb els alguers.

5. Perquè prohibeix de forma clara les piscifactories, l'extracció d'arena, els abocaments i la pesca d'arrossegament.

Per a Terra Ferida, també hi ha aspectes molt millorables i troben que s'haurien d'esmenar:

1. Perquè considera "d'àmbit reduït" destrossar una superfície inferior a l'1% de l'extensió d'un l'alguer o 1.000 m2. Afectar 1.000 m2 d'alguer és molt greu, l'espècie necessita mil·lennis per recuperar-se d'un impacte així.

2. Perquè les praderies considerades "d'alt valor" haurien d'incloure praderies contínues sense fragmentar, i no només les que es consideren escullbarrera o altines.

3. Perquè l'annex on hi ha el llistat d'alguers de gran valor i alguers a restaurar s'hauria d'ampliar, afegint praderies contínues sense fragmentar al llistat d'alguers d'alt valor i praderies a restaurar com les de Portocolom o la Colònia de Sant Jordi.

4. Perquè l'article 14.2. diu que "S'exonerarà de responsabilitat sempre que la praderia no sigui visible, no estigui senyalitzada i no existeixi cartografia oficial a la disposició física o telemàtica del patró de l'embarcació". És urgent fer una cartografia acurada, incloure-la en les cartes nàutiques i fer una aplicació que assenyali les zones on hi ha praderies i s'especifiqui la prohibició de fondejar-hi.

5. Perquè el decret preveu autoritzar noves instal·lacions de boies "ecològiques". Ens preocupa que això faci augmentar la pressió sobre les praderies. El decret hauria d'incloure un nombre màxim de boies, un sostre clar i definitiu.

6. Perquè el decret no fa referència a l'eliminació de morts o boies il·legals que hi ha actualment sobre molts alguers. Aquestes boies il·legals destrueixen l'hàbitat i l'espècie i el decret hauria de ser l'eina que garanteixi la seva retirada"