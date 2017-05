Drassanes per la República

"Ara és moment de fixar data i pregunta, sense dilacions"

Drassanes per la República Catalana, davant de la reunió urgent del govern amb les forces polítiques sobiranistes per fer front a la permanent negativa de l’executiu espanyol al diàleg, ha manidestat el seu suport i compromís amb totes les gestions polítiques governamentals per fer possible la convocatòria del referèndum per la independència.

Tot i així, ha assenyalat que "Ara és el moment perquè se’n fixi la data i la pregunta dintre dels termes compromesos -decisió que correspondrà en última instància al govern-, però sense oblidar l’àmbit de consensos que significa el Pacte Nacional pel Referèndum, on hi ha representada la majoria social que el reclama i que no hauria de tancar-se ni deixar d'oferir l'acord pactat fins el mateix moment en que el nostre govern el convoqui".

Tambe consider que "Ara mateix, amb la legitimitat que ens atorga la sobirania del nostre poble i la capacitat de mobilització popular en defensa dels nostres drets el govern, conjuntament amb la resta de les forces sobiranistes, han de manifestar el seu rebuig davant l’actitud amenaçant i contra tot diàleg del govern espanyol del PP, manifestada fins i tot per escrit, tant a través del president Mariano Rajoy com de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, amb el suport explícit del PSOE i de C’s. I quan correspongui, a l’empara de les futures lleis sobre el referèndum i de transitorietat jurídica, convocar i posar els mitjans perquè el referèndum sobre la independencia de Catalunya pugui realitzar-se i el seu resultat, vinculant, pugui fer-se efectiu".