Volem Decidir amb els nostres diners. Volem les claus de la caixa.

A la fi el poble valencià s'ha adonat que no ha servit de res tant d'ofrenar i ofrenar. I vull pensar que és així després de veure el repartiment dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).

L'any 2011, en plena campanya electoral a la presidència del govern espanyol, Mariano Rajoy va omplir la plaça de bous del Cap i casal (molts dels assistents, estaven allà a canvi de feina i un entrepà) prometent anys de prosperitat per als valencians. Uns anys després el discurs era totalment diferent. Rajoy culpava a la crisi de tot el que no va poder fer a casa nostra i prometia novament el cel si aconseguia ser reelegit. El seu parlament ha continuat sent així cada vegada que ha visitat el País Valencià. Això sí… visites ràpides per a eixir en la foto i algun encontre breu amb algun empresari, ja que fins i tot aquests mostren el seu malestar. De fet, no fa molt, una important representació de l’empresariat valencià es va reunir a Tarragona amb els seus col·legues catalans per abordar l'assumpte i mostrar el seu desacord amb el govern del PP. I en aquestes visites Rajoy es fa unes fotos i cap a Madrid… pot ser amb alguns d'eixos trens que et porten més ràpidament de València a la capital del regne que a Castelló. Amb això sí que inverteixen, amb el corredor "Madriterrani".

I mentrestant… què fan els nostres polítics? Uns queixar-se, altres protestar una mica més i altres, com els del PP, justificar els pressupostos de manera lamentable. La província de Castelló ocupa l’última posició de l’Estat espanyol pel que fa a inversió pública amb aquests PGE. Malgrat açò, encara s'ha d'aguantar escoltar a alguns polítics castellonencs, com Javier Moliner, que cal llegir els PGE entre línies. Doncs jo li dic que NO. No hi ha per on agafar aquests pressupostos i no hi ha manera de justificar el que és injustificable perquè les dades estan ahí. Des de l'any 1990, els valencians estem generant una renda per càpita inferior a la mitjana espanyola. D'un índex de 100,91, el PIB va passar a un 87,54 l'any 2013. Si ja estàvem mal finançats darrerament, a partir d'ara encara ho estarem més. Perquè el País Valencià rebrà aquest any 2017, 290 milions d'euros menys que l'any anterior.

Segons l'informe d'exclusió i desenvolupament social publicat per la fundació Foessa l'any 2014, el País Valencià ocupa el lloc número vuit de les regions de l'Estat amb les rendes més baixes i la taxa de pobresa arriba a l'escandalosa xifra del 31,07% de la població.

Amb la presentació dels PGE el Govern del senyor Mariano Rajoy evidencia la total manca de respecte envers el nostre poble. Perquè cada any les valencianes i els valencians deixem de rebre per part de l'estat aproximadament uns 6.000 milions d'euros, una xifra que fa posar els pèls de punta. Imagineu-vos tot el treball que podríem crear amb aquests diners o com podríem millorar la nostra sanitat pública, construir més centres hospitalaris o rebaixar les llistes d'espera. Fins i tot podríem aconseguir que els nostres fills deixaren d'una vegada per totes d'estudiar en barracons! Com podrien canviar les coses si simplement ens adonarem que tots aquests anys d'ofrenar a un Estat, que ens ha menyspreat sistemàticament, no ha servit de res. Per tot això, ja va sent hora de demanar les claus de la caixa i Decidir el nostre futur lliurement.

David Casanova @dbenlloch

Coordinador Decidim-Plana de l'Arc.

Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià @DaDPV