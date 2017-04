Un altre Planeta: l’operació Lezo a La Sexta, La Razón i Antena 3

Fins a 7 notícies ha publicat La Sexta entre ahir i avui sobre la detenció de l’expresident de la comunitat de Madrid Ignacio González i d’11 persones més en el marc de l’Operació Lezo, per un forat de més de 60 milions en la institució madrilenya. A González se l’acusa de “liderar una organització criminal al PP madrileny” i de prevaricació, malversació, blanqueig de capitals i falsedat documental, entre altres delictes, per haver dut a terme -suposadament- una gestió fraudulenta del Canal Isabel II, l’empresa pública d’aigües de la comunitat, així com concessions d’infraestructures.

La cadena, que acostuma a fer un seguiment exhaustiu dels casos de corrupció que esquitxen el Partit Popular, actualitzava la informació sobre l’Operació Lezo cada poques hores, relatant com la policia els havia impedit de gravar la detenció de González, imatges exclusives de l’arrest, que el PP l’havia suspès de militància o les declaracions d’Esperanza Aguirre sobre González.

D’entre la resta de detinguts, en destaca un de ben incòmode: Edmundo Rodríguez Sobrino que, entre altres càrrecs, és el conseller delegat de l’empresa editora de La Razón, que forma part del Grup Planeta, juntament amb Atresmedia, que engloba Antena 3 i La Sexta.

Bé, per aquesta darrera, Rodríguez Sobrino és un empresari que apareix als papers de Panamà, que La Sexta va contribuir a destapar. En aquest vídeo de dos minuts del programa informatiu ‘Más Vale tarde’, s’informa que l’empresari detingut va comprar l’empresa brasilera Emissao Engenharia e Construcao per al Canal d’Isabel II, i es fa una relació de totes les empreses de les quals és accionista, sense esmentar en cap moment La Razón. Ni els informatius de la cadena, ni el programa de debat ‘Al Rojo Vivo’ van establir, tampoc, aquesta relació.

També el programa d’Antena 3 Espejo Público evitava relacionar Rodríguez Sobrino amb el Grup Planeta, mentre que els informatius d’Antena 3 no esmentaven ni tan sols la seva detenció a l’informatiu del migdia. No ha estat fins avui que ambdues cadenes han començat a informar amb propietat dels vincles del detingut.

Si hi ha un mitjà que ha xal·lat amb la reacció dels mitjans de Planeta a la detenció del seu directiu és El Español, que ha dedicat dos articles a denunciar que estaven ocultant part de la informació de l’operació Lezo.

Operació Marhuenda

En la mateixa línia va tractar ahir La Razón les informacions que s’anaven desvelant. Com explica El Español en aquest article, el diari de Francisco Marhuenda va evitar donar rellevància a tot el que no fos la detenció de González i va limitar-se a esmentar el nom de Rodríguez Sobrino entre la llista de detingudes, sense especificar que es tracta d’un dels consellers delegats del mitjà.

Hores després, el mateix Marhuenda resultava imputat en l’operació, juntament amb Mauricio Casals, director de La Razón, ambdós investigats pel jutge Eloy Velasco per haver coaccionat -suposadament- l’actual presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, perquè no denunciés les irregularitats que havia detectat una auditoria realitzada pel seu govern sobre els comptes de l’empresa d’aigües, que apuntaven directament a Rodríguez Sobrino.

Si bé no es pot dir que La Razón hagi donat molta rellevància a la imputació del seu president i del seu director, és de justícia dir que tampoc no l’ha amagat. El diari publicava avui, a l’edició en paper, 4 pàgines sobre l’Operació Lezo, de les quals dedicava un breu a la imputació de Marhuenda i Casals. A la portada, l’element predominant era, però, una entrevista a l’opositor veneçolà Henrique Capriles.

La manera en què La Razón ha capejat la vinculació dels seus directius amb una trama de corrupció i coaccions, ha generat reaccions a mitjans com ElDiario.es, que ha dedicat un article a explicar què deia avui el diari sobre la imputació de Marhuenda, d’altra banda tertulià habitual dels programes de debat de La Sexta, i Casals. Tampoc no han faltat les bromes a Twitter:

A l’edició digital, La Razón publicava, també, un article sobre la citació de Marhuenda i Casals a declarar avui a l’Audiència Nacional, titulat amb unes declaracions de Marhuenda on assegura que “està tranquil”.

També La Sexta i Antena 3 han informat sobre la imputació de Marhuenda i casals. Cal dir, però, que els tres mitjans han oblidat informar sobre la declaració del president del Grup Planeta, com a testimoni , davant del jutge Velasco, sobre les activitats de Rodríguez Sobri