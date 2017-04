Tu que et lleves per treballar, la República és la nostra oportunitat

L’anhel de les persones, allò que ens mou, és la necessitat per millorar les nostres condicions de vida materials. És allò de lluitar per la plenitud, és allò de lluitar per la felicitat, per la llibertat plena.

Aquesta lluita només té sentit quan es fa des d’una perspectiva col·lectiva i amb una voluntat de transformació de la realitat.

Una realitat que està malmesa pel fet que l’economia es manté al servei de les grans corporacions i diversos estaments de l’oligarquia.

Això ha estat així a l’Estat espanyol en el període 1939-1977 i fins a l’actualitat. Durant tots els anys de la 2a Restauració borbònica i autonomisme hem anat empitjorant les nostres condicions de vida amb pèrdues de drets laborals i també amb pèrdues per la via del traspàs de les rendes del treball, allò que produïm, a les rendes del capital, allò que ens extrauen.

És per això, que la República Catalana pot ser la gran oportunitat de canvi positiu a nivell europeu. Penseu totes aquelles lleis que avui estarien funcionant si no les hagués anul·lat el TC espanyol. La llei contra el Fracking, la llei d’Igualtat, la llei contra la pobresa energètica i l’emergència habitacional, l’impost sobre les transaccions bancàries, l’abolició de les curses de braus… fins i tot faríem valdre l’oposició del Parlament al TTIP i al CETA.

És evident que els sectors populars tot el que podem aspirar amb la República és la garantia d’una vida digna, amb l’accés al treball d’acord amb les nostres capacitats i també al patrimoni nacional i als serveis col·lectius d’acord amb les necessitats.

Tenim la gran oportunitat de configurar un mercat nacional de treball amb l’objectiu de la plena ocupació, exigint retribucions i prestacions dignes, amb augments salarials en relació proporcional al cost de la vida, assumint un salari mínim d’uns 1.200€ i avançant cap a una jornada de 35 hores setmanals. La legislació laboral ha de servir, no com fins ara, per a la defensa dels llocs i de les condicions justes de treball i de salut laboral de totes les persones treballadores, que afavorirà la negociació col·lectiva.

Lligat a una pràctica democràtica en profunditat que ha de generalitzar-se en tots els aspectes de la vida social i política, caldrà lluitar per la cogestió en tots els aspectes de l’activitat productiva i la participació en els resultats derivats de l’increment de la productivitat.

En l’actualitat, tenim els recursos suficients per a establir una renda bàsica que garanteixi uns ingressos suficients i promoure alhora el repartiment del treball perquè tothom pugui treballar, la reducció del temps del treball assalariat (jornada laboral) i l’augment del temps lliure, mitjançant el foment d’una economia al servei de les persones i de la societat, una economia social i solidària.

La raó de fons de la instauració de la renda bàsica és la necessitat que la República garanteixi el poder dels més humils davant dels poders arbitraris. Aquest poder no és real si la persona està desposseïda i no té cobertes les seves necessitats bàsiques. Està en situació de feblesa davant el poder arbitrari i alhora passa a engreixar l’exèrcit d’aturats que identificaria Marx.

Tot això i molt més com el desenvolupament d’una fiscalitat justa, el repartiment de la riquesa, el foment del crèdit perquè pugui atendre les necessitats financeres dels sectors d’activitat econòmica més descapitalitzats no sotmesos al treball assalariat, com ara la pagesia i la petita empresa, i el foment del cooperativisme social i la creació d’una Banca Pública al servei de la societat depèn de la nostra força i la nostra determinació.

Garantir tots aquests drets, fer efectives totes aquestes conquestes socials és la manera de lluitar contra la situació de discriminació i opressió en què es troben en la nostra societat, col·lectius en risc d’exclusió o marginació, bé sigui per raó de gènere, d’opció sexual, de procedència, de pertinença social o de qualsevol altre factor discriminatori.

Caldrà dedicar especial atenció als drets de la gent gran a gaudir d’una vida digna en tots els àmbits. Això suposarà garantir un sistema de pensions d’acord amb les necessitats de tothom i l’atenció adequada a les situacions de dependència.

També caldrà vetllar decididament per la igualtat de drets entre homes i dones fomentant l’accés de les dones a tots els àmbits impedint la discriminació salarial per a una mateixa feina. Així com l’educació pública haurà de basar-se en un model coeducatiu que superi els rols de gènere en què se sosté el patriarcat.

És evident que la República no està al marge de la lluita de classes i tots aquests objectius cauran en sac foradat si no lluitem per assolir-los. Afortunadament, tenim un poble mobilitzat en diversos àmbits de lluita i unificar aquestes lluites en l’objectiu polític de la República Catalana és el que aconseguirà millorar la nostra correlació de forces.

Nosaltres que ens llevem per anar a treballar tenim els motius i tenim els mitjans, així és que tenim l’oportunitat històrica a les nostres mans.