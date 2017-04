Laboral

Treballadors de les clíniques veterinàries es mobilitzen contra la precarietat laboral

La plataforma Veterinària Digna ha convocat concentracions per aquest dissabte a les 12h davant del Col·legi de Veterinaris de Barcelona (Avinguda de la República Argentina, 21-25) i diumenge a les 12.30h a l'entrada del parc de la Ciutadella (al final del Passeig Lluis Companys) on ens manifestarem passant consulta gratuïta al carrer.

Els treballadors i treballadores de les clíniques volen denunciar la precarietat laboral que regna en el món de la clínica veterinària, que va des sous miserables, nocturnitats no reconegudes i pagament en negre d'un alt percentatge del salari (entre d’altres) i juntament amb el no suport del nostre col·legi ni agents polítics de cap mena, han pres la decisió de passar a la acció per primer cop en el sector de la veterinària, i mostrar el seu rebuig a la institució i a fer conèixer a la gent la seva situació. (veure el manifest)

Les seves principals reivindicacions són les següents:

-Tenir un salari mínim digne, prou de no ser ni mileuristes

-Que la totalitat del nostre salari figuri en nòmina

-Contemplar les urgències i nocturnitats en el contracte

-Que es respectin els descansos legals

-Que es compleixi l’horari del contracte i que es paguin les hores extres

-Que es comuniqui l’horari laboral amb un mínim de 15 dies antelació

-Que les formacions vagin a càrrec de l’empresa i que es realitzin dins de l'horari laboral

-Que es reconegui antiguitat en el lloc de feina

-Pràctiques remunerades per estudiants

-Regularització dels contractes de falsos autònoms i d’internats en hospitals