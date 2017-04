Actes

Tot a punt per a la IIIª Setmana Cultural de l'espaiPV a Barcelona

Del 5 al 21 de maig, l'Espai País València a Barcelona celebra la deva la XIIIª Setmana Cultural amb tota una gran diversitat d'actes lgunes ja consolidades i d'altres, que estrenen amb la il·lusió de compartir un pessic del nostre país amb qualsevol que vulga acostar-se.

"I per això, un any més, barrejant música, tradició, dansa, lluita, cinema, esport, llengua, país, territori, gastronomia i festa, et convidem a gaudir i inundar-vos de cultura valenciana amb nosaltres" remarquen els organitzadors.

Programació de la setman cultural

Dv. 5, 19'30h.: CONCERT DE CIFU.

Ds. 6, 1900h.: CONCERT DE COMPOSITORS VALENCIANS

Dg. 7, 11'00h.: RUTA PEL CAMÍ ANTIC DE VALÈNCIA

Dm. 9, 19'30h.: PLATAFORMA PEL DRET A DECIDIR DEL PV

Dc. 10, 20'00h.: TALLER OBERT DE DANSES VALENCIANES

Dv. 12, 20'00h.: TAST DE VINS DE LA TERRA



Ds. 13 de maig: JORNADA POPULAR DE L'ESPAI PAÍS VALENCIÀ

11'00h. Muntatge

12'00h. Dansà a càrrec del grup "la de la Panxa Pelà"

13'00h. Cercavila amb la banda SMPVB "la Valenciana"

14'00h. Paella valenciana

17'00h. Xaranga "la Mentireta"

19'00h. CONCERT DE "LA GIRA 2017"

Dv. 19, 20'00h.: PROJECCIÓ DE "QUATRETONDETA"



Ds. 20 de maig: TROFEU D'ESPAIPV DE PILOTA VALENCIANA

10'00h.: FEMENÍ DE RASPALL

12'00h.: MASCULÍ DE GALOTXA

13'00h.: PAELLA A CASA VALÈNCIA

17'00h.: CAMPIONAT DEL JOC DE LA FALLERA CALAVERA



Dg. 21, 8'00h.: SENDERISME AL COLL DE BORDORIOL