Tàrrega torna a reivindicar l’obra i la figura de Manuel de Pedrolo amb el cicle + Pedrolo

El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) de l’escola d’Arts i Oficis Ondara, el Rostoll i la CUP de Tàrrega han organitzat actes aquest mes d’abril i maig per a reivindicar l’obra i la figura de Manuel de Pedrolo, amb la col·laboració de la Fundació Pedrolo.

Aquesta iniciativa ja es va dur a terme el mes d’abril de 2016 sota el nom de + Pedrolo. Enguany, pretén que l’Ajuntament de Tàrrega es plantegi seriosament aquest projecte cultural per a la capital de l’Urgell.

El cicle + Pedrolo està programat per al proper dissabte 22 d’abril amb una ruta pedroliana pel centre de Tàrrega i amb una projecció audiovisual el dissabte 6 de maig al Rostoll. La ruta començarà a les 11 del matí a la plaça dels Àlbers i es durà a terme pel centre del municipi. Acabarà al mateix indret amb un vermut popular. L’any passat, una de les parades fou davant la casa dels Pedrolo del carrer Major per a reivindicar que “es museïtzi i es dignifiqui un espai únic que pot ser referent arreu de la nació”, ja que, segons recorden, Pedrolo fou un autor molt llegit i conegut dins de les lletres catalanes del segle XX.

Els organitzadors lamenten que “les propostes fetes l’any passat a la Regidoria de Cultura no han tingut cap resposta, malgrat el compromís que va adquirir el regidor Raül Palacios”. Els col·lectius pretenen que finalment l’Ajuntament de Tàrrega s’impliqui i es comprometi en tot un conjunt de propostes per recuperar l’obra i la figura de l’escriptor i amb què la CUP ja es va presentar a les passades eleccions de maig. Alguna de les propostes és senyalitzar i difondre la Ruta del Mecanoscrit, recuperar la Beca Manuel de Pedrolo Ciutat de Tàrrega per a l’estudi de l’obra de l’escriptor, començar a treballar per museïtzar la casa dels Pedrolo del carrer Major de Tàrrega amb la implicació de la Fundació, la Diputació i la Universitat de Lleida i homenatjar l’escriptor a partir de la plasmació artística en algun espai del tramat urbà de Tàrrega d’alguna obra de l’autor o d’algun fragment d’alguna obra, entre d’altres.