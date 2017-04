Qui ‘combat’ a qui no permet acabar ‘la guerra’ a Euskal Herria?

ETA ha entregat les armes, la notícia i les imatges que l’han acompanyada ja són ben conegudes a hores d’ara. El més impactant d’aquest cap de setmana, potser, és que hem vist una imatge similar a la que vam viure el 9N al Principat: voluntaris fent la «feina» que hauria d’executar l’Estat espanyol. La voluntat de la població per acabar amb una resolució del conflicte ha tornat a passar per davant d’un estat estratègicament immòbil.

Potser em sorprèn més, però, que avui a El País, llegeixi que «el jutge Velasco demana a França que la Guàrdia Civil pugui accedir a l’arsenal d’ETA» i que aquesta petició no s’emmarqui en validar el procés de desarmament en el qual l’Estat s’ha negat a participar sinó que el magistrat demani únicament accedir a l’arsenal per «la investigació dels assassinats sense resoldre» de l’organització basca.

En una altra notícia del mateix diari espanyol el titular destaca que el ministre d’Interior «remarca davant la Guàrdia Civil que no hi haurà cap concessió a ETA» en una altra de les notícies que es poden llegir aquests dies que qüestionen la veracitat o la insuficiència que representa actualment el desarmament. A La Sexta es recorda que el «govern espanyol va rebre amb indiferència l’acte de desarmament» i es recupera el discurs de la humiliació assegurant que «la banda està derrotada, sense futur i els seus dirigents estan a la presó». Si l’Estat ja ha guanyat, per què es continua amb el relat que el desarmament no serveix per a res i no generarà cap canvi a Euskal Herria?

Els mitjans són, com és ben sabut internacionalment, una peça clau en la resolució dels conflictes armats i el que em pregunto és per què interessa crear un relat que no permet tancar el conflicte en qüestió? Per què els mitjans no posen l’èmfasi en el paper que està jugant l’executiu espanyol? Per què no es posa de manifest què implica el canvi de rumb polític que està vivint Euskal Herria els darrers anys? Per què no es dóna el protagonisme als artesans de la pau que crec que es mereixen? Qui vol mantenir aquesta «guerra» latent i perquè s’hi ajuda amb el discurs que se’n fa des dels grans mitjans estatals? Potser també ens podem plantejar perquè ETA ha de recórrer a Le Monde o a la BBC per anunciar els passos per al desarmament.

En tot cas, davant aquest panorama esperem que la voluntat de la població basca es mantingui ben ferma al costat de la pau però tinguem clar que la pau no es construeix des de l’immobilisme ni la humiliació constants.