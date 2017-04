Fòrum social

Presentació a la Seu del Fòrum Social de l’Alt Urgell

Diverses entitats i col·lectius de l’Alt Urgell presenten aquest divendresa les 19.30h al Parc del Cadí el Fòrum Social de l’Alt Urgell.

El Fòrum Social naix amb la voluntat de créixer i incorporar totes aquelles entitats i persones a títol individual que en comparteixin els objectius i treballarà per a incorporar-los durant les properes setmanes.

També es presentarà un cicle de xerrades que per entendre com afecten al veïnat de la Seu i l’Alt Urgell les polítiques neoliberals que es decideixen als centres de poder econòmic. Les xerrades giraran al voltant de les persones refugiades i el paper de la UE, l’explotació de la dona, l’augment de la misèria, política agrària, les privatitzacions i el desmantellament dels serveis públics o la submissió de l’educació als criteris mercantilistes entre altres. El cicle culminarà el dissabte 17 de juny amb la Primera Trobada Social de l’Alt Urgell.

Els col·lectius impulsors del Fòrum Social de l’Alt Urgell són: Arran Alt Urgell, Assemblea d’Estudiants de l’IES Joan Brudieu, Col·lectiu de Dones Feministes de l’Alt Urgell, CUP Alt Urgell, Endavant Alt Urgell, PAH Alt Urgell, Plataforma Suport Refugiades, Xarxa de Suport Mutu.

MANIFEST FÒRUM SOCIAL DE L’ALT URGELL

Treballem per un nou món, impulsem el Fòrum Social de l’Alt Urgell

“Diverses entitats i col·lectius de l’Alt Urgell presentem el següent manifest per impulsar el Fòrum Social de l’Alt Urgell, manifest que resta obert a les persones a títol individual i col·lectius que comparteixin els objectius, als què fem una crida a sumar-s’hi. Resta obert també el seu contingut al què ens emplacem a debatre amb tothom qui decideixi formar part del Fòrum Social durant el procés que tindrà lloc durant els mesos de Maig i Juny i que ara presentem.”

Guerres imperialistes pel control de recursos, tancament de fronteres, saqueig de les arques públiques per salvar bancs i grans empreses, desnonaments, retallades, privatitzacions, foment del patriarcat a través de polítiques reaccionàries, augment de la pobresa i la precarietat laboral al mateix temps que augmenten els beneficis de les grans corporacions, canvi climàtic i destrucció del territori... Una funesta llista de conseqüències per a la vida real de les persones de les criminals polítiques neoliberals que es decideixen en despatxos foscos i secrets. Una llarga llista que ens porta a concloure que l’actual sistema socioeconòmic no serveix a la humanitat.

Les devastadores polítiques neoliberals impulsades pels grans poders econòmics i les transnacionals augmenta la misèria i la injustícia arreu del món, també als Països Catalans i també a l’Alt Urgell. Som molts i moltes les que davant aquesta situació hem decidit fer el pas i cadascú des de la seva posició treballar per pal·liar els efectes d’aquest sistema injust i assentar les bases per crear-ne un que posi les persones i el territori per davant dels beneficis i l’enriquiment d’uns pocs. Primer lo humà.

L’opressió que patim com a dones, la situació de manca de futur i perspectives que patim com a joves pirinencs, la misèria que patim com a pobres, l’extrema i creixent precarietat que patim com a treballadores o la vergonyosa situació de les persones refugiades o migrants són alguns dels motius que ens han portat a organitzar-nos i lluitar.

Venim del moviment estudiantil, feminista i juvenil, del moviment de solidaritat amb les refugiades, de les xarxes de suport mutu i de la militància transformadora. Sabem que cadascuna dins el nostre camp tenim molt camí per recórrer, però també sabem que juntes som més fortes, que cadascuna de les problemàtiques a les que ens enfrontem tenen la mateixa arrel en el sistema capitalista. És per això que hem decidit ajuntar-nos en el Fòrum Social de l’Alt Urgell, per parlar entre nosaltres, dels nostre problemes, les nostres lluites, les nostres esperances i els nostres projectes. Perquè si l’arrel és la mateixa, juntes serem més fortes i farem més via.

Durant els mesos de Maig i Juny organitzarem un seguit de xerrades sobre les diverses temàtiques i lluites de les que ens conformen, per a realitzar la primera Trobada Social de l’Alt Urgell el proper Juny. Alhora, fem una crida a adherir-se al Fòrum Social i a participar-hi, tant a nivell individual com col·lectiu.

Justícia, Democràcia, Llibertat, Igualtat, Feina, Sostre, Menjar, Salut, Educació, Territori

Una altra societat és urgentment necessària i possible.