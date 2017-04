per la ruptura

Pirat’s Sound Sistema, Ai Ai Ai i Brams protagonitzaran el concert ‘Connecta’t a la Nova República’

La Plataforma per la Llengua farà el dissabte 22 d'abril una mobilització a Barcelona per escenificar la connexió amb els drets lingüístics de la futura República Catalana. L’acte es farà a partir de dos quarts de set de la tarda al Passeig Lluís Companys de Barcelona i començarà amb una part festiva gràcies als concerts que protagonitzaran els grups Pirat’s Sound Sistema, Ai, ai, ai, que iniciaran la gira dels 25 anys amb aquest concert i presentaran algunes cançons del seu nou disc i Brams, que també estrenarà nous temes. Tots tres grups posaran música a una desconnexió simbòlica del marc jurídic espanyol que ha servit per donar via lliure a la imposició del castellà sense respectar l'estatus de la resta de llengües.

Connecta’t a la Nova República

A la part central d’aquest acte reivindicatiu es mostrarà un gran endoll que representarà la desconnexió de l’estat espanyol (simbolitzat pel poder judicial, que té la seu del TSJC al mateix passeig) i la connexió amb la futura República Catalana, que ha de ser lingüísticament inclusiva. L’acció, precisament, portarà per títol Connecta’t a la Nova República. Amb això, l’ONG del català vol denunciar el fet que, dins l'Estat espanyol, els ciutadans no tenen garantits els drets lingüístics. L'acció servirà per exhibir el compromís de la Plataforma per la Llengua amb la construcció d'una República Catalana. Tota la informació sobre aquest esdeveniment es podrà seguir a través del web connectat.cat i de l’etiqueta #ConnectatALaRepública.

A pocs mesos del referèndum que ha de permetre que la ciutadania de Catalunya voti lliurement el seu futur polític, l'ONG del català deixarà clar que el gran objectiu per al nou estat serà que el català faci d'eix vertebrador i de nexe entre les més de 300 llengües que es parlen al nostre país i que signifiquen una gran riquesa cultural i lingüística, un fet que l'Estat espanyol mai ha valorat i sempre ha intentat minimitzar. Per tot plegat, comptem amb un gran nombre de persones d'orígens molt diversos, que faran palès que els nouvinguts són acollits a Catalunya amb plena naturalitat i respecte cap a les seves llengües d'origen.

Per aquest esdeveniment, la Plataforma per la Llengua comptarà, com cada any, amb l’acompanyament de nombroses entitats de cohesió social, cíviques i culturals de nouvinguts i també amb el suport d’Òmnium Cultural i de l’ANC.