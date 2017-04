La Federació de Dimonis, Diables i Bèsties de foc de les Illes organitza la IV Trobada de bèsties i colles de foc de les Illes a Palmanova. Una trobada que cerca anar més enllà de la posada en escena d’un correfoc i així mostrar a la societat i a les administracions la feina que es fa abans d’un correfoc, com es fa una màscara, com s’aprèn a escopir foc o com es fa la roba d’un dimoni, entre d’altres. Cada colla participant exposarà les seves diferents màscares i indumentàries que les diferencia i les caracteritza. En resum, «apropar qui som i què feim» a la gent, segons informa dBalears

La trobada és itinerant (la 1a edició va tenir lloc a Esporles) i aquest any 2017 tendrà lloc a Calvià. La localitat de Palmanova (Calvià) acollirà el dissabte 22 d'abril tota una sèrie d'activitats, al llarg de tot el dia:

- Estands de les colles exposant les seves màscares, indumentàries, forques, aparells de foc i bèstiesr

- Artesans del món dels dimonis

- Tallers de màscares per a grans i petits

- Tallers d'escopir foc

- Tallers de malabars

- Taller de percussió

- Animació amb batucades durant la tarda

I al vespre, «en arribar la foscor, un gran passacarrer amb un espectacular correfoc final» il·luminarà la jornada, que no atura aquí. Amb 20 colles arreu de Mallorca, colles de València i Catalunya, 9 bèsties de foc i 7 batucades, 200 dimonis per a un gran espectacle que no deixarà ningú indiferent, la vetllada acabarà amb un concert pop-rock.