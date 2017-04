simbologia feixista

Olot és una ciutat lliure de símbols franquistes

La polèmica sobre la retirada de símbols franquistes que ha tingut llocs a altres localitats com Lleida o Barcelona, és un fet resolt a Olot des de fa anys. El consistori olotí va eliminar a partir del 2012 tots els símbols franquistes que estaven catalogats. D’aquesta manera, avui dia, Olot es troba lliure d’escultures, plaques, o símbols que recordin la dictadura espanyola, segons informa Nació Garrotxa



El primer gest contra la simbologia franquista que va portar a terme el consistori olotí data de l’any 1979. L’acta del ple municipal del 15 de maig d’aquell any recull els acords presos per canviar la denominació d’algunes vies o places de la ciutat per noms que tenien amb anterioritat. La “Plaza del Generalísimo” va passar a dir-se Plaça Major, la “Calle Calvo Sotelo” va convertir-se en carrer Major, l’”Avenida José Antonio” es va dir avinguda 11 de Setembre, o la “Calle Olotenses Caidos por la Patria” passaria a dir-se carrer dels Sastres”. En aquells moments l’alcalde de la ciutat d’Olot era Joan Sala i estaria a l’alcaldia fins al 1983.



El ple de l’any 1979 va ser el primer pas per eliminar alguns dels símbols franquistes més importants de la ciutat. Però el 2010 es va fer un segon gest important: el 17 de juny el ple municipal va aprovar la moció per l’extracció dels símbols franquistes del monument dedicat als morts durant la Guerra Civil del cementiri d’Olot. Aquesta moció va engegar un Pla Integral per actuar sobre els indrets de memòria on encara hi havia simbologia franquista amb l’objectiu d’eliminar els símbols clarament franquistes i modificar-ne les descripcions.

Aquest Pla Integral es va engegar el 2012 i es van modificar tres principals símbols relacionats amb fets franquistes de la ciutat: La creu del Triai, el monument franquista ubicat al cementiri, i el monument Als Vençuts prop de les Fonts de Sant Roc inaugurat el 2006, tot i no ser un monument franquista. L’actuació en aquests tres indrets va consistir a treure els símbols i contextualitzar i difondre aquests monuments pel seu propi significat. Es va treure l’àguila franquista del monument del cementiri olotí i es va esborrar el text de la creu del Triai.



Paral·lelament també es va portar a terme una tasca d’extracció de les plaques franquistes d’habitatge amb el jou i les fletxes. El 2012 es van comptabilitzar fins a 71 plaques que actualment ja no existeixen.



Avui en dia, Olot és una ciutat lliure de símbols franquistes. Des de l’Ajuntament no es descarta que pugui existir algun nom en el nomenclàtor que pugui estar llunyanament vinculat amb el franquisme. Pel que fa als símbols directament vinculats, Olot ha fet els deures.