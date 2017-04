Només el BBVA es beneficiarà de les torres de la Llotja

1.- EL CNC ÉS UN INSTRUMENT TITELLA.

L’anunci de la construcció de les dues torres de la Llotja, amb la presència dels arquitectes que van guanyar el concurs, no és improvisat: menysté els consellers del CNC i demostra que les decisions es prenen directament des d’Alcaldia. Cal recordar que dimecres passat es va convocar (a petició de l’oposició) una reunió extraordinària per demanar informació sobre la reversió del solar, sense cap avançament per part del govern. Dilluns vinent hi ha convocada una nova reunió.

2.- OPACITAT:

Aquest anunci suposa una mostra més d’aquesta opacitat que la Crida ha vingut denunciant: en cap cas s’ha informat d’aquesta proposta a la ciutat, des de l’oposició s’han fet preguntes directes al ple sobre la reversió del solar (la darrera en el ple de divendres per part de la Crida) sense cap resposta. És prou evident que ja fa temps que es negocia aquesta solució.

3.- #ENTRAMATLLOTJA, PER FUGIR DEL DRET ADMINISTRATIU:

L’Entramat Llotja és només un instrument que té l’equip de govern per fugir del dret administratiu. Al consell del CNC no es pren cap decisió important, el que suposa una manca de respecte i una pèrdua de temps i esforços dels grups municipals, així com un obstacle en la nostra tasca de fiscalització: el CNC es regula pel dret mercantil i cal anar als tribunals civils per revisar les seves actes.

4.- L’ADMINISTRACIÓ, AL SERVEI D’EMPRESES PRIVADES:

L’actuació de l’equip de govern, instrumentalitzant el CNC, ha vetllat en tot moment per garantir els interessos d’empreses privades. En el seu dia CERBAT, deixant-los transferir el projecte immobiliari i el solar quan va arribar la crisi econòmica, i després les entitats bancàries GESCAT-Catalunya Caixa I BBVA, defensant els seus drets i emetent informes des del propi CNC en contra de la reversió del solar.

5.- BENEFICIS PER LA CIUTAT? NO, PEL BBVA:

L’operació immobiliària de les dues torres s’anuncia com a beneficiosa pel conjunt de la ciutat. És mentida. L’únic que en treurà un benefici econòmic del projecte és el BBVA com a propietari i promotor: va adquirir l’extinta Catalunya Caixa a un preu de saldo, prèvia injecció de més de 12.000 milions d’euros de diner públic (diners d’un rescat bancari que, en aquest cas, van eixugar també els 50 milions hipotecats en la compra del solar).

En resum, la construcció de la Llotja l’hem pagat tota la ciutadania en forma de retallades en sanitat i educació. Que no ens tornin a dir mai més que la Llotja no ha costat ni un cèntim!

