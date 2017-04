Neix "Acciona't", el digital trimestral d'Acció Cultural dels Països Catalans

"Unitat i moviments secessionistes del català". Aquest és el tema monogràfic del primer número de la revista digital d'Acció Cultural dels Països Catalans: "Acciona't", que tindrà un caràcter trimestral, amb publicacions a març, juny, setembre i desembre. En l'edició del digital hi han participat membres del col·lectiu de les Illes Balears, Catalunya i la Franja.



El número conté una entrevista central amb el sociòleg i expert en el moviment "blaver" del País Valencià; Francesc Viadel, on assegura que les tesis de Joan Fuster són "tan vigents que fan por". També fa una análisi de l'anticatalanisme que nega la unitat de la llengua catalana del País Valencià i de la resta de territoris.

Acciona't també hi té altres continguts al voltant del tema de la unitat lingüística: un editorial, un article d'opinió sobre la normativa lingüística, una recomanació cultural, i una secció de pregunta-resposta a una persona de cada territori dels Països Catalans, anomenada "set de set", on veurem quina percepció d'unitat del català hi ha a cada zona



Tots els números del digital tindran la secció fixa: "Activitats d'Enllaçats per la Llengua", on s'explicarà les últimes notícies d'aquesa xarxa d'entitats de tot el domini lingüístic i algunes activitats dels membres de la xarxa.



Índex de continguts del primer número d'Acciona't: "Unitat i moviments secessionistes del català"



-Editorial: llengua: unitat o barbàrie! per Òscar Adamuz



-Activitats d'Enllaçats per la Llengua



-Entrevista a Francesc Viadel per Joan Morro



-Article d'opinió: Ens cal una normativa unitària de futur per Toni Barceló



-Recomanació cultural: Pau Vallvé o el moviment circular



-Set de set: Noasaltres, naltres, noltros, moatros, nantris... etc. són variants d'una única llengua o, per contra, són paraules de llengües diferents? Quina creus que és la percepció majoritària al teu territori?»

Hi responen:



Marcel A. Farinelli, historiador (l'Alguer)

Pere Mayans, catedràtic de llengua catalana i literaura (Catalunya)

Maria Cucurull, professora de llengua catalana (Andorra)

Natxo Sorolla, sociolingüista (Franja de Ponent)

Antoni Infante, coordinador de la PDaD-PV (País Valencià)

Joan-Pere Le Bihan, ex-director de la Bressola (Catalunya Nord)

Maria Antònia Font, secretària de normaltzació lingüística del sindicat STEI-i (Illes Balears)