Més de 5.000 persones reivindiquen el català com a llengua comuna de la nova República

'El català, llengua comuna!'. Sota aquest lema, la Plataforma per la Llengua ha congregat més de 5.000 de persones al passeig Lluís Companys de Barcelona per connectar-se a una nova República catalana, més inclusiva i respectuosa amb els drets lingüístics i amb les prop de 300 llengües que es parlen al nostre país. La festa Connecta't a la nova República, que s'ha fet tota la tarda, ha comptat amb les actuacions dels grups Pirat's Sound Sistema, Ai, Ai, Ai, i Brams. També hi han participat 18 entitats de nouvinguts que han ofert menjars tradicionals dels seus països.

La part central de l'acte ha consistit en fer efectiva, de manera simbòlica, la connexió a la nova República. Davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Gagandeep Singh, portaveu de la comunitat Sikh de Catalunya, ha desconnectat un endoll de l'estat espanyol i, entre els representants dels col·lectius de nouvinguts que han participat a la festa, l'han portat fins al damunt de l'escenari, on s'han connectat a la nova República. En aquell moment, la pantalla ha il·luminat un mapa amb el domini lingüístic del català i ha recordat que, en aquests territoris, es parlen més de 300 llengües.

El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha explicat durant la seva intervenció que el motiu d'aposta per la construcció d'un nou estat és perquè "l'estat espanyol ens maltracta, també lingüísticament i ens tracta com a ciutadans de segona". Per això, Escuder anhela un país "on es respectin els drets lingüístics, on tothom tingui les màximes oportunitats, socialment cohesionat i on el català sigui la llengua comuna".

Pel president de l'ONG del català, "la llengua és un nexe d'unió, i volem potenciar tot el que es pugui les llengües d'origen de cadascú. Al nostre país es parlen més de 300 llengües i això és una riquesa cultural impressionant i una oportunitat que cap país amb una mica de sentit comú hauria de deixar perdre".