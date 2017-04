Coneixement

Barcelona i Girona se sumen a la Marxa per la Ciència

Aquest dissabte se celebra la “marxa per la ciència”. El que principi va ser només una resposta de la comunitat científica dels Estats units al seguit de disbarats que anava deixant anar el seu president, s’ha anat escampant a altres països i ara ja és un esdeveniment d’àmbit global. A més de 500 ciutats, la comunitat científica farà marxes, reunions o actes de tota mena per reivindicar el paper de la ciència i, sobretot, per posar de manifest una creixent actitud en contra del coneixement científic.

Els organitzadors diuen: "Volem treballar per fer de la pràctica de la investigació, el desenvolupament i la innovació una activitat oberta i inclusiva, perquè la ciència contribueixi al millor i major benestar de la nostra societat i per assegurar-nos que les proves sòlides, obtingudes a través del mètode científic, siguin la base del desenvolupament de les accions polítiques.En resposta a la censura que vol impulsar l’Administració Trump a la ciència i a la prohibició que persones d’alguns països puguin viatjar als Estats Units, els científics nord-americans s’han organitzat per fer la Marxa per la Ciència, una manifestació massiva a la capital del país, Washington D. C. La manifestació ja té convocatòries satèl·lit a altres ciutats dels Estats Units i a tot el món".

A Barcelona se celebrarà la jornada amb debats, tallers, espectacles i moments lúdics, a la plaça interior del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.