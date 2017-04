Les llàgrimes de cocodril pels nens sirians

La pèrdua de vides humanes és sempre un fet traumàtic, i les societats ho senten encara més en el moment que aquells que moren són criatures sense cap tipus de culpa, tret d’aquella de trobar-se al lloc equivocat en el moment equivocat.

Les víctimes del gas a localitat de Jan Sheijun, a la província de Idlib (Síria) són amb molta probabilitat víctimes de l’explosió d’un dipòsit de gas letal abandonat o en possessió dels “rebels” sirians, a més les possibilitats que fos accidental i no volgut per cap de les parts contendents és molt alta en aquest cas, i després ús explicaré políticament el perquè.

Deixeu-me ara que em centri en l’espectacle deplorable vist ahir al Consell de Seguretat de Nacions Unides, haver de veure la diplomàtica nord-americana Nimrata Nikki Randhawa, coneguda com a Nikki Haley pel nom de casada, provoca remenament d’estómac amb les fotografies dels nens sirians morts pels gasos, ho provoca en un doble sentit, primer per les morts d’innocents i segon per l’acte inqualificable de fariseisme polític de quatre sous.

Potser la senyora Haley ha oblidat que fa part de l’administració Trump?, una administració dirigida per un President que ha intentat de totes les maneres possibles que els refugiats sirians, els reals i els ficticis no puguin entrar als Estats Units, sembla doncs que els nens sirians quan estan encara vius cal mantenir-los lluny, però quan estan morts es tornen útils per fer espectacle fotogràfic i fer caure una llagrimeta de cocodril.

Per no parlar de les reaccions del President de Turquia, Recep Tayyip Erdogan acusant d’assassí a Assad per haver matat prop de 150 civils amb armes químiques, tot afegint que “Allah els farà justícia.” Un personatge que ha provocat directament el conflicte militar dins de Síria conjuntament amb l’Aràbia Saudita i les monarquies del golf, un que ha ajudat per activa i per passiva la consolidació de l’ISIS comprant i traficant amb el petroli robat a l’Iraq i Síria, ara ens el trobem preocupat per les vides d’uns nens sirians i demana la intervenció divina per fer justícia, simplement deplorable. Els pobles i ciutats kurdes esclafades, els morts i els detinguts de les minories nacionals i polítiques a Turquia, també demanen la intervenció divina, i la seva condemna eterna.

Però tornem als fets, aclarim per començar que no tracteu de trobar bons i dolents en aquest conflicte, aquí trobareu dolents i encara més dolents, que juguen amb la vida dels altres i a part de la guerra tradicional realitzen una dura confrontació propagandística, tots ells sense excepció.

Després de les acusacions sense de moment cap de prova de què fossin els russos o els militars sirians de Bashar al-Assad els responsables de la utilització d’armes químiques a Idlid, el portaveu del Ministeri de Defensa de Rússia, el general major Ígor Konashénkov, declarava que l’aviació siriana havia dut a terme aquest dimarts un atac aeri contra un dipòsit dels terroristes a la perifèria de la localitat de Jan Sheijun, a la província de Idlib, i que aquest dipòsit s’emmagatzemaven les municions dels jihadistes i les armes químiques. “Des d’aquest arsenal més gran, els milicians transportaven els projectils d’armes químiques a territori de l’Iraq”, ha afegit.

Segons dades del Ministeri de Defensa rus, a la zona del dipòsit es trobava un taller de fabricació de projectils amb substàncies tòxiques, la mateixa arma utilitzada a Alep a finals del 2016. Els símptomes dels afectats en Jan Sheijun són “els mateixos que els dels afectats a Alep a la tardor de l’any passat”, ha destacat Konashénkov.

És creïble la versió russa i siriana dels fets?, en aquests moments és tan creïble com aquella dels jihadistes disfressats de forces lliures sirianes o de les organitzacions finançades per Turquia i Aràbia Saudita dins del territori sirià, o aquella acceptada per la humanitària administració Trump, en tot cas és una versió a tenir en consideració a la vista dels precedents i de la guerra de propaganda que hi ha posada en marxa per part dels uns i dels altres.

Des de Washington l’administració Trump declarava recentment que l’objectiu polític que a Síria ja no es vol enderrocar Al-Assad, com feia l’administració Obama, i segons vosaltres Assad decideix tot solet tirar-se un tret al peu quan està guanyant la partida política i militar?

Simplement no és creïble, d’aquestes morts només hi ha dues tesis polítiques sostenibles, considerant que els màxims beneficiaris són les forces jihadistes sostingudes per Turquia, Aràbia Saudita i altres aliats, ho és una operació de falsa ensenya, per rebentar un front militar únic contra l’ISIS i els altres terroristes islàmic o per desgràcia és un accident fruit de les bombes sirianes caigudes sobre un dipòsit d’armes químiques o no en mans dels rebels jihadistes.

Hi ha massa preguntes sense resposta, esperem i potser ens trobarem el Front Al-Nusra i els seus estats aliats regionals intentant boicotar la possible aliança entre Rússia i els Estats Units en la lluita contra els grups del terror jihadista, aliança militar que seria la fi del jihadisme com el coneixem actualment.