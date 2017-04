Lluita sindical

La vaga de treballadors de l'Aeroport de Palma continuarà els propers dies i s'allargarà fins a finals de maig

Les seccions sindicals de la CGT i Som en Acciona Airport services en l'aeroport de Palma, continuen amb les seves jornades de vaga previstes per als mesos d'Abril i maig.

La propera jornada de vaga és el dissabte 29 d'Abril des de les 8 fins 10h, així mateix a les 11h i fins a les 13h s'ha convocat una manifestació en aquest aeroport que donarà inici en la planta de sortides de la terminal d'aquest aeroport i recórrer els accessos de personal.

La vaga segueix en peu, ja que l'empresa NO vol negociar i segueix incomplint sistemàticament el conveni d'empresa. Acciona Airport Services és una empresa que es dedica a prestar serveis a les diverses companyies aèries (maletes, facturació, serveis en terra i altres operacions ).

Calendari d'aturades:

Dimecres, 3 de maig de 20h a 23h

Dilluns, 8 de maig de 13h a 15h

Dijous, de 18 de maig d'11h a 23h

Diumenge, 28 de maig de 20h a 23h

Davant una nova temporada de record turístic tant en passatgers com en avions, Acciona AS sotmet a una precarietat laboral a la seva plantilla composta per més de 500 treballadors (fixos, fixos discontinus i eventuals) amb contractes de 15 i 18 hores setmanals. L'any 2016 es van realitzar mes de 25000 hores extres, contractes en frau de llei i vulneració sistemàtica del conveni d'empresa.