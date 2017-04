llengua

La Korrika, la cursa a favor de l’euskara, aplega més de mig miler de persones a Barcelona

La Korrika, la gegantina cursa a favor de l’euskara que recorre tot el territori d’Euskal Herria del 30 de març al 9 d’abril, arriba també a tots els racons del món, i Barcelona n’és un exemple.

Dissabte, 1 d’abril la Korrika, va passar per la capital catalana amb la tradicional Korricursa, però també amb un dinar popular, jocs infantils i concerts. El centre cultural Euskal Etxea, organitzador de la jornada va comptar amb un munt de persones voluntàries que van voler deixar clar que el basc és una llengua ben viva. La pluja no va espantar ningú i més de 600 persones van participar en una festa on es vas repetir que les llengües petites fan més gran el món.



Els detalls de la Korrika

Euskal Herria, el territori de l'euskara o llengua basca, està situat a Europa, a l'oest dels Pirineus. El conformen set províncies, quatre a l'Estat espanyol i tres al francès. L'euskara és una llengua aïllada, sense família coneguda, a més de ser l'idioma viu més antic d'Europa. Tot i tenir al voltant d'un milió de parlants és una llengua minoritzada, ja que en la seva àrea d'influència s'han imposat tant el castellà com el francès.



És per això que AEK, l'organització per a l'euskaldunització de persones adultes, va començar a organitzar la iniciativa coneguda com Korrika el 1980. Consisteix en una cursa que durant uns 2.500 quilòmetres que portat per tot el territori del País Basc la reivincidación de l'euskara; sense parar ni un sol moment, durant 11 dies, 24 hores al dia. La seva organització és bianual, la d'aquest any és la 20a edició i la seva repercussió ha arribat a tot el planeta, també a Barcelona gràcies al Centre Cultural Euskal Etxea.