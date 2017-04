Repressió indiscriminada

La Guàrdia Urbana de Tarragona multa un militant de la CUP que repartia «propaganda del referèndum»

La CUP de Tarragona ha denunciat que aproximadament a les 16.45 hores d’aquesta tarda dos agents de la Guàrdia Urbana de Tarragona han sancionat amb 500 € un militant de l’assemblea local mentre repartia les butlletes a la Rambla Nova de Tarragona i ha procedit a requisar les que encara quedaven per repartir.

La CUP ha repartit aquestes butlletes pro referèndum amb total normalitat i sense cap mena d’incident durant tot el dia d’avui, a molts altres municipis, a Tarragona i fins i tot amb presència de la Guàrdia Urbana.

El motiu de la sanció per part dels agents del cos armat és, segons recull la multa, per «realitzar qualsevol modalitat de publicitat sense autorització». La portaveu Laia Estrada ha remarcat que «avui s’han repartit 250.000 butlletes arreu del país i Tarragona ha estat l’únic lloc on algú ha estat multat per defensar el referèndum». El conseller cupaire Jordi Martí Font hi ha afegit que «novament l’alcalde Ballesteros persegueix l’independentisme tarragoní amb els mitjans que té al seu abast». Des de la CUP considerem que és ridícul i lamentable que a la nostra ciutat es practiqui la persecució política tal com ha succeït avui.

Amb aquesta acció, que s’ha desenvolupat durant tot el dia d’avui a tot el territori de Catalunya, la CUP reclama que des del Govern de la Generalitat es concreti una data i pregunta per a la celebració del referèndum d’autodeterminació que ha de celebrar-se abans no s’acabi el setembre.

La CUP recorrerà la sanció imposada avui perquè entenem que està mancada de fonament i que atempta contra la llibertat d’expressió política.