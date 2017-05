La diplomàcia espanyola va provar de coaccionar els diputats britànics per evitar el debat sobre Catalunya

El naixement del grup parlamentari de debat sobre Catalunya al parlament de Westminster ha incomodat molt el govern espanyol i de conseqüència l’ambaixada espanyola al Regne Unit va fer les seves gestions per coaccionar els diputats britànics.

Segons informa l’ACN, un diplomàtic espanyol va realitzar trobades amb almenys dos dels impulsors de la iniciativa, el diputat del Partit Nacional Escocès, George Kerevan, i el parlamentari del Partit Nacionalista Gal·lès, Hywel Williams, per “explicar el seu punt de vista”.

“A la diplomàcia espanyola no li correspon aconsellar-nos sobre les activitats d’aquest parlament”, ha declarat a l’ACN Williams, que ha declarat que la reunió va ser “extremadament cordial” però el diplomàtic espanyol va mostrar-se “clarament contrari” a algunes de les mocions que ell ha promogut a la cambra sobre Catalunya.

Segons explica Williams, la reunió amb el diplomàtic, que es va celebrar a l’ambaixada espanyola a Londres, tenia “un missatge molt clar”. “Era evident que estava en contra d’alguns posicionaments que jo havia defensat a la cambra, especialment els que feien referència a algunes mocions presentades recentment”.

El diputat va realitzar les propostes que demanaven al govern espanyol que “reconsiderés la seva posició” pel que fa a la judicialització de la política i la persecució de càrrecs electes com la presidenta del parlament, Carme Forcadell.

Una altra moció signada per Williams també lamentava “les dures multes i inhabilitacions” imposades a Mas, Ortega i Rigau pel 9-N i reclamava “el dret dels diputats escollits democràticament a convocar referèndums”.

El discurs oficial del govern espanyol, els seus serveis diplomàtics i dels seus altaveus periodístic i parlamentaris és que l’actuació exterior de Catalunya és un fracàs, però en el moment que grates una mica descobreixes, que l’actuació realitzada per la diplomàcia publica catalana, va fent el seu forat i crea fortes dificultats als diplomàtics espanyols a l’hora d’explicar les posicions totalitàries del seu govern.

El diputat gal·lès considera que “No es pot tenir a milions de persones al carrer i no escoltar les seves demandes”, diu Williams i al mateix temps considera que cal “reconèixer de forma oficial les aspiracions democràtiques de Catalunya i donar-los el vistiplau”. Respecte a la judicialització de la política i la persecució de càrrecs electes, Williams es reafirma en les seves posicions.

“Em sorprèn bastant que el govern de Madrid hagi decidit anar en aquesta direcció; no em puc imaginar que ningú al Regne Unit optés per recórrer als tribunals per mirar d’aturar un referèndum, i encara menys que ho fes el govern”, per al diputat és incomprensible “com un estat pot dir a la seva gent que no parlin sobre un tema o un altre”, i al mateix temps emplaça al govern espanyol a donar respostes “‘d’una forma més creativa i positiva“ a les aspiracions polítiques de Catalunya.