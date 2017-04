Ensenyament

La CUP valora molt positivament la possible municipalització de cinc llars d’infants a Tarragona

La CUP de Tarragona ha felicitat el primer símptoma de municipalització que pateix l’Ajuntament de Tarragona després d’anys i panys de privatitzacions, privatitzacions encobertes i respostes de “no es pot fer” a qui proposava precisament que l’Ajuntament assumís o reassumís serveis públics nous o ja privatitzats.

Segons explica l’Ajuntament i recull la premsa tarragonina, pel proper curs escolar 2017-2018, l'Ajuntament de Tarragona està estudiant la possibilitat de gestionar directament cinc de les set llars d'infants municipals que estan gestionades per l'empresa CLECE, que és qui les ha gestionat els darrers quatre anys.

Des de la CUP de Tarragona, juntament amb ERC-MES-MDC, en el ple municipal del 26 de gener de 2017, es va presentar una moció per passar a gestionar de forma pública les llars d’infants municipals. Aquesta moció no va ser aprovada però el conseller Francesc Roca es va comprometre a tirar endavant un estudi de viabilitat per a la gestió directa de les llars d'infants municipals. Ara, sembla que com a conseqüència de al possible renúncia de CLECE i de la feina feta pel conseller Roca i el seu equip, la municipalització podria esdevenir una realitat.

La formació independentista encoratja el conseller Roca a tirar endavant aquest procés i no aturar-lo aquí, fins a aconseguir que tota al població de 0 a 3 anys de la ciutat tingui accés gratuït a les llars d’infants i que Tarragona serveixi d’exemple a la resta del país per tal que l’ensenyament de 0 a 3 anys passi ser part de la xarxa pública i l’escolarització en aquestes edats esdevingui dret universal real.