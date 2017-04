Per la ruptura

La CUP Tarragona valora la retirada de la sanció a un dels seus membres

La CUP Tarragona ha manifestat públicament que, malgrat la retirada d’ofici de la sanció aplicada a un company de l’assemblea local, és lamentable que un cos policial com la Guàrdia Urbana de Tarragona sancioni administrativament una persona que, a la via pública i de forma pacífica, expressa lliurement un posicionament polític radicalment democràtic.

En aquest cas, el militant estava distribuint butlletes del referèndum d’autodeterminació de 2017 a la Rambla nova de Tarragona, en el si d’una campanya que ha tingut lloc a tot Catalunya sense cap tipus d’incident, quan dos agents municipals el van interceptar per demanar-li quina era la documentació que distribuïa i sol·licitar-li seguidament la documentació.

Jordi Martí Font, ha explicat els fets tal com van succeir ahir a la tarda, dels quals va ser testimoni directe:

«El dimarts 4 d’abril a tres quarts de cinc de cinc de la tarda jo em dirigia a una reunió amb una veïns. Vaig passar per la rambla, on diversos militants de la CUP repartien butlletes de propaganda del Referèndum d’Autodeterminació 2017 en el marc d’una campanya a nivell de Catalunya en què es van repartir 250.000 butlletes a pobles i ciutats. Un militant de la CUP a qui anava a saludar va ser interceptat per la Guàrdia Urbana, que li va fer saber que no podia repartir propaganda sense permís, i va recollir les seves butlletes. Jo li vaig dir que no, que les continuaríem repartint i en aquest moment va demanar els DNI dels dos, es va emportar les butlletes i se’n va anar al cotxe patrulla. Quan l’agent va veure la meva documentació em va dir “No l’havia conegut”, va tornar al cotxe i va parlar amb el seu cap per telèfon. En tornar portava la multa, que va lliurar al company de la CUP, aquest la va signar i jo la vaig agafar per signar-la també, entenent que també m’acusava a mi. No va ser així, l’agent va dir que només el company estava repartint i per tant era a ell a qui denunciava.»

La formació ha remarcat que continuarà repartint butlletes, enganxant cartells i expressant-nos públicament arreu, inclosos els nostres carrers, nosaltres i tothom que lluita per un món millor no sotmès a cap pressió de cap tipus. "Defensem el dret a l’autodeterminació i el continuarem defensant arreu. Referèndum sí o sí!!!", ha puntualitzat