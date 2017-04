No als Jocs del Mediterrani

La CUP Tarragona no assisteix a la signatura del conveni entre el govern espanyol i l'Ajuntament pels Jocs del Mediterrani

La CUP de Tarragona ha decidit no assistir a la «Firma del convenio de colaboración entre el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Tarragona para la financiación de los XVIII Juegos Mediterráneos 2018», que ha tingut lloc aquest matí al Museu d'Història de Tarragona, però els ha permès la llibertat d'obsequiar el govern municipal, així com la resta de formacions que donen suport a aquest esdeveniment, amb uns bonics lliris que hem deixat al despatx de l’alcalde, acompanyats d'una breu nota on s'hi pot llegir: «Cortesia de la CUP de Tarragona, perquè pugueu seguir duent un lliri a la mà i que us segueixin prenent el número des de Madrid… Amb aquests Jocs, ja heu fet història!»

La formació ha recordat que l'Estat espanyol sempre arriba tard i malament (si és que arriba…) en els compromisos que afecten Tarragona i la resta del territori. De fet, encara esperem els 8 milions d'euros que havien de posar per al macrorojecte del Mercat Central, una inversió pública adient per al ferrocarril que eviti situacions dantesques com les que hem viscut aquests darrers anys com a resultat d'una deixadesa absoluta; una inversió adient per condicionar carreteres, o el simple fet de traspassar la titularitat d'una via, com és el cas de la N-340, entre d'altres.

"Tot i així, el PSC tarragoní segueix mantenint la seva actitud servil davant el PP, després d'haver venut el poc d'esquerres que li quedava, per poder tirar endavant un projecte estrella al qual hauria d'haver renunciat fa molt de temps, començant l'any 2011 quan Tarragona va ser escollida seu en plena crisi econòmica, o passant pel setembre de 2015 quan, a un any i mig vista no hi havia ni rastre del finançament de Madrid. Tot això, acabant pel passat novembre de 2016 quan es va confirmar l'ajornament" ha manifestat la CUP

Segons la formació "Des de l'Esquerra Independentista mai no hem esperat res de Madrid, i molt menys ara, en ple procés d'independència, i encara menys per a un macroesdeveniment que no té absolutament res a veure amb les prioritats que caldria finançar a la ciutat i al Camp de Tarragona. De punta a punta de la ciutat, des dels barris de Llevant als de Ponent, des del Serrallo fins a Sant Salvador, les mancances en equipaments públics de tota mena, el deteriorament dels habitatges, de les places i espais públics, etc., salten a la vista. Ocupar-se de totes aquestes millores necessària també generaria ocupació, i alhora milloraria la qualitat de vida dels tarragonins i tarragonines de forma real. No volem un Palau d'Esports ni una piscina olímpica, volem els poliesportius i piscines d'arreu de la ciutat en bones condicions, i escoles públiques amb patis i vestuaris dignes: sense barracons i instal·lacions adequades"

A les senyores i senyors de Madrid els diem que d'ells no volem ni el permís per marxar d'Espanya, perquè no el necessitem. Si de cas, els convidem a endur-se les tones de ciment de la monstruosa plataforma que ens van deixar al Miracle. I als senyors i senyores del govern municipal i de l'oposició que ha fet possible el desgavell dels Jocs Mediterranis de 2017 que se celebraran el 2018, els felicitem de tot cor perquè, amb aquests jocs, veritablement ja han fet història!